METEO – TROMBA D’ARIA si scaraventa sul cast di Temptation Island, nel Sud Sardegna: riprese rallentate

Situazione sinottica generale

In queste ore una saccatura di origine nordatlantica sta insistendo sui Paesi europei occidentali, provocando condizioni di forte maltempo in loco e, giocoforza, il richiamo di correnti roventi che riguardano soprattutto il centro-sud e parte del nord. L’altra parte, costituita dalle località più settentrionali della Penisola, risente della presenza della circolazione depressionaria predetta, con lo sviluppo di temporali e occasionalmente anche di nubifragi.

Talvolta maltempo anche estremo, mentre al sud le temperature sono davvero elevate

Se le infiltrazioni di aria instabili sono talmente deboli da non portare le temperature in linea con la media o al di sotto nemmeno con il maltempo, va detto che però l’instabilità ha presentato talvolta carattere estremo. E’ il caso della giornata di ieri, dove una violenta tromba d’aria si sarebbe abbattuta sul torinese, anche se come vedremo nel presente editoriale lo stesso fenomeno si sarebbe verificato a distanza di poco tempo nel Sud Sardegna. Il tutto mentre al sud si superano anche piuttosto agevolmente su alcune zone i +40°C.

Tromba d’aria si abbatte nel Sud Sardegna, sul cast di Temptation Island

L'intrusione di correnti umide in seno all'Anticiclone genera contrasti termici in grado di provocare fenomeni meteorologici anche piuttosto estremi, come nel torinese ieri o, a distanza di poco tempo, nel Sud Sardegna e più precisamente sul cast di Temptation Island, che alloggia a Santa Margherita di Pula, stando a quanto si apprende da "donnemagazine.it". Il fenomeno avrebbe comportato una serie di conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo.

