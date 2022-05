METEO – Ultima settimana di MAGGIO torna il MALTEMPO con piogge e temporali o proseguirà la fase calda?

Seconda metà di maggio che anticipa l’estate ma sarà così fino alla fine?

Anticicloni sempre più forti e sempre più invadenti non solo sul Mediterraneo ma su buona parte dell’Europa. La seconda metà di maggio vede dunque una vera e proprio esplosione dell’estate con un anticipo di almeno un mese. Condizioni meteo che in larga parte risultano stabili in Italia anche se qualche temporale pomeridiano non manca sia sulle Alpi che lungo la dorsale appenninica. Prossima e ultima settimana di maggio molto in bilico tra prosieguo dell’estate e possibile peggioramento meteo ad opera di correnti atlantiche.

Caldo fuori stagione su mezza Europa con anomalie positive anche oltre i 10 gradi

Condizioni meteo stabili su gran parte dell’Europa centro-occidentale ma soprattutto clima molto caldo a causa della risalita di aria africana che giù adesso porta valori da 6 a 8 gradi sopra media specie tra Penisola Iberica e Francia. Sempre su queste zone d’Europa entro il weekend le anomalie positive potrebbero farsi ancora più marcate con punte anche di 14/16 gradi sopra media. In Italia anomalie più contenute e addirittura in media o poco sotto al Sud a causa di infiltrazioni di aria fresca dai quadranti settentrionali.

Prossima e ultima settimana del mese che strizza l’occhio al maltempo

Condizioni meteo per lo più stabili in Italia almeno fino all’inizio della prossima settimana con gli unici disturbi causati da qualche temporale pomeridiano soprattutto su Alpi e Appennino. Solo a seguire alcuni modelli ipotizzano uno spostamento dei massimi dell’alta pressione probabilmente verso l’Atlantico. L’Italia potrebbe così essere interessata da correnti più fresche di matrice atlantica che dovrebbero portare acquazzoni e temporali soprattutto sulle regioni del Nord, possibile transito di una goccia fredda a seguire con maltempo organizzato ma la distanza temporale è ancora troppo elevata.

Con il picco del caldo africano temperature localmente oltre i +35 gradi, maggio come luglio

Per quanto riguarda la nostra Penisola il picco del caldo africano potrebbe essere tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Condizioni meteo stabili e temperature che si porteranno da 6 a 8 gradi sopra media prima al Nord e poi al Centro-Sud. Valori che ormai sul finire di maggio porteranno i termometri a salire tranquillamente oltre i +30 gradi ma con punte anche oltre i +35 in particolare su Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Temperature al di sopra delle medie almeno fino al 25 di maggio, molta incertezza sull’evoluzione meteo a seguire.

