METEO – Ultime note di forte MALTEMPO in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile: ecco dove

Serata di maltempo per alcune zone del Paese

A seguito di un pomeriggio foriero di maltempo come quello odierno, con piogge e temporali localmente anche intensi innescati da un debole affondo di un cavo perturbato di origine atlantica, la serata si prospetta migliore per diverse zone della nostra Penisola, anche se locali possibili nubifragi potrebbero ancora insistere sul suolo nazionale (scopri dove). Qualche rovescio potrebbe poi interessare il medio versante adriatico e il settore prealpino con le pianure adiacenti, mentre si manterrà più stabile altrove.

Ultime note di maltempo nella notte in Italia

Il fronte di maltempo porterà i suoi ultimi fenomeni nella notte sulla Puglia meridionale, con fenomeni localmente anche intensi e a seguito del quale un miglioramento avanzerà su tutto il Paese, con esaurimento dei fenomeni anche lungo l’arco prealpino e le adiacenze. Il fronte instabile finirà invece per sfaldarsi per frontolisi nella sua verso sudest. Un lieve aumento di pressione nella giornata di domani venerdì 2 settembre assicurerà una pausa dall’instabilità (fatto salva qualche eccezione sulle Alpi centro-occidentali), con temperature mediamente più fresche in tutta Italia.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere residuo nelle prime ore della giornata anche sotto forma di rovescio o temporale, sui settori adriatici della Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto, sulla Valle d’Aosta e sul Trentino Alto Adige, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolati rovesci o temporali su Liguria di Levante, alta Toscana, rilievi del versante tirrenico meridionale del Lazio, versante ionico centrale e settori meridionali della Calabria e settori nord-orientale e tirrenico centrale della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in aumento localmente sensibile le massime sulle regioni meridionali peninsulari. Venti: localmente forti nord-occidentali su Puglia e settori ionici della Basilicata, tendenti ad attenuazione. Mari: localmente molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 2 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.