Meteo – Ultime note di maltempo in arrivo in Italia con possibili temporali: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Tempo sempre più stabile sull’Italia

Un’ondata di maltempo ha investito una parte del nostro Paese tra la giornata di ieri e quella di oggi, portando talvolta anche danni e disagi, come al nord. Il fronte di maltempo si sta tuttavia sgretolando a causa della nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano verso il Mediterraneo centro-occidentale, con qualche nucleo instabile sparso ancora in azione sul meridione. Le condizioni meteo appaiono invece già decisamente migliori al centro-nord, con temperature mediamente in diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Residuo maltempo nella notte, poi migliora

Condizioni di residuo maltempo coinvolgeranno ancora una parte del meridione nella prossima notte, con piogge e possibili temporali ancora in transito sulla Sicilia tirrenica e sulla Calabria, con miglioramento entro il mattino. Il resto della giornata di domani venerdì 12 giugno sarà contrassegnata dagli effetti di un campo di Alta pressione di origine azzorriana in rimonta sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con generale stabilità e bel tempo e temperature che tuttavia non subiranno mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in lieve e ulteriore diminuzione in alcuni settori a causa dell’attivazione di una circolazione secondaria di correnti relativamente più fresche da est.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale e Calabria ionica centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, Basilicata ionica, resto di Calabria e sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile calo al Sud. In sensibile aumento su Sardegna e settori alpini. Venti: localmente forti settentrionali su Abruzzo meridionalie, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, settori ionici calabri e Sicilia occidentale e meridionale con tendenza a rinforzare sulla Puglia; localmente forti nord-occidentli sulla Sardegna, in attenuazione. Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, venerdì 12 giugno 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Salento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.