METEO – Ultimi TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile ha diramato un’ALLERTA: ecco dove

Maltempo nel pomeriggio odierno sull’Italia, tempo in miglioramento in serata

La presenza di correnti più fresche e instabili presenti ad alta quota hanno provocato la formazione nel corso di questo pomeriggio di piogge e temporali che hanno colpito principalmente la dorsale appenninica centro-meridionale. Tuttavia nella corrente serata è già apprezzabile dalle immagini satellitari un miglioramento delle condizioni meteo, con qualche rovescio che tuttavia insisterà in alcune aree del Paese (scopri quali) in un contesto termico in linea con la media del periodo o poco oltre.

Piogge e temporali sui settori centrali del Paese

La nostra Penisola resterà pervasa nella giornata di domani lunedì 30 maggio dall’afflusso di correnti più instabili che provocheranno un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio, che sembra però rimanere circoscritto a determinati settori del Paese: piogge e temporali in particolare interesseranno le zone interne di Toscana e Marche e l’Umbria, con fenomeni in esaurimento già in serata. Il tutto in un contesto di temperature che riprenderanno mediamente a salire.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: a isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini di Piemonte e Lombardia e su Trentino Alto Adige, Liguria di Levante, settori occidentali e appenninici dell’Emilia, Romagna, settori appenninici e interni della Toscana, Umbria, Marche, Lazio settentrionale e versante adriatico dell’Appennino abruzzese, in generale esaurimento entro la prima parte del pomeriggio, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in rialzo, localmente anche sensibile, al Nord, sulle regioni centrali adriatiche e meridionali della penisola e sulle due isole maggiori. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 30 maggio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3.

