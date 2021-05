METEO – Ultimi TEMPORALI per OGGI, migliora nelle PROSSIME ORE: ma il MALTEMPO resta alle porte dell’ITALIA

Ennesima giornata di maltempo

E’ andata profilandosi l’ennesima giornata di maltempo di questa stagione primaverile ormai prossima al termine: dal 1° giugno subentrerà sull’emisfero boreale l’estate meteorologica, il cui inizio è convenzionalmente attribuito alla medesima data ogni anno. Tuttavia d’estate vi è ancora poco: piogge e temporali stanno infatti interessando la dorsale appenninica centro-meridionale e zone adiacenti. Altrove le condizioni meteo risultano tutto sommato stabili e con temperature tipiche del periodo.

Allerta meteo diramata per oggi

Mentre nelle prime ore della nottata odierna le condizioni meteo sono risultate piuttosto perturbate su alcune aree del nord, con piogge e temporali in Lombardia, ma anche in Piemonte (specie nel cuneese), nel pomeriggio fenomeni termoconvettivi si sono sviluppati lungo la dorsale appenninica centro-meridionale a causa dell’afflusso di correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti nordorientali. In tali aree vigeva e vige tutt’ora un’allerta meteo della Protezione Civile.

Ultimi temporali nelle zone interne del centro-sud, poi miglioramento

Immagini satellitari e radar meteorologico alla mano, emerge ancora la presenza di rovesci temporaleschi in azione sulle zone interne del centro-sud, piuttosto localizzati e occasionalmente intensi. Stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola andranno gradualmente migliorando nelle prossime ore, con l’esaurimento totale dei fenomeni entro fine serata. Il miglioramento tuttavia sarà solo temporaneo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

