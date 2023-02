Meteo – Peggioramento raggiunge l’Italia nelle prossime ore: ritorna il maltempo con piogge e rovesci, ecco dove

Nuvolosità in costante aumento sull’Italia

E’ da diversi giorni che si assiste sulla nostra Penisola ad un aumento costante della nuvolosità che ha interessato soprattutto i settori centro-settentrionali e che ha portato peraltro anche qualche debole e isolato rovescio di tanto in tanto, in un contesto meteorologico che si presentava comunque stabile e asciutto sulla stragrande maggioranza del Paese. L’afflusso di correnti via via più fredde e instabili nel Mediterraneo centrale tuttavia, permesso da un arretramento dell’Alta pressione, darà il via ad un peggioramento più organizzato come vedremo nel presente editoriale.

Prime piogge in ingresso in Sardegna

Dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico appare già evidente in queste ore come i primi rovesci investano la Sardegna, sintomo che si sta scavando una perturbazione nel Mediterraneo centro-occidentale che, già a partire dalle prossime ore, porterà ad un peggioramento più organizzato anche sulla nostra Penisola e i cui effetti tuttavia si manifesteranno in maniera più evidente nella giornata di domani domenica 26 febbraio.

Prossime ore maltempo in ingresso

In virtù di quanto scritto fin qui, ne deriva che nelle prossime ore, l’approfondimento di un minimo depressionario all’interno del bacino del Mediterraneo porterà all’ingresso di qualche rovescio sulla nostra Penisola, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tale evoluzione si associa ad un contesto termico che non subirà ancora variazioni particolare, risultando al più in calo già al settentrione, su valori comunque non ancora così invernali.

CONTINUA A LEGGERE.