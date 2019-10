METEO – Un ALLUVIONE LAMPO causa diverse inondazioni in Kenya, morti e sfollati con fiumi di fango che invadono le abitazioni, strade come fiumi – VIDEO

Fenomeni violenti in Kenya, rientrano tra le tempeste equatoriali

Si è abbattuto in Kenya un pesante nubifragio che ha causato, come vedremo, molti problemi e danni anche purtroppo a persone. Questi fenomeni violenti sulle aree vicine al centro Africa, sono da attribuire alla categoria delle cosiddette tempeste equatoriali, che si susseguono con cadenza più o meno regolare sui Paesi equatoriali appunto. Queste tempeste equatoriali in genere sono causa dell’innalzamento dell’ITCZ nella stagione estiva e quindi del sollevamento dell’Alta pressione africana (con successive forti ondate di calore nel Mediterraneo).

Il dipartimento meteorologico attribuisce i fenomeni violenti all’IOD

Il dipartimento meteorologico del Kenya attraverso una nota fa sapere che i violenti nubifragi che si sono susseguiti sul territorio nazionale, potrebbero molto probabilmente essere attribuiti all’IOD, un indice meteorologico acronimo di Indian Ocean Dipole. Secondo l’ente, quest’indice fortemente positivo, dovrebbe influenzare i territori dell’Africa orientale da ottobre e fino al mese di dicembre, con fenomeni molto simili di tanto in tanto.

Tempeste equatoriali causano diverse inondazioni e danni strutturali, 12mila sfollati

Questi violenti nubifragi hanno tra l’altro causato anche diverse inondazioni, con fiumi di fango che hanno praticamente travolto le case che riportano dei danni strutturali. A causa di questi danni strutturali infatti si registrano quasi 12mila persone sfollate, precisamente 11700, provocando una vera e propria situazione di emergenza. Rinvenuta anche la perdita di bestiame di allevamento.