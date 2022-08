METEO – Un NUBIFRAGIO ha provocato FRANE ed ESONDAZIONI ieri nel TRENTINO-ALTO ADIGE ; il video

Picco del caldo sull’Italia

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Un campo anticiclonico sta determinando condizioni meteo estive in questo avvio di agosto su tutta l’Italia. Le temperature, dopo un momentaneo calo nei giorni scorsi, sono nuovamente lievitate su tutte le regioni con valori ben oltre le medie del periodo. Nel corso del weekend è atteso il picco del caldo con punte massime che localmente sfioreranno i +40°C. Sarà quindi un weekend da bollino rosso su molte località italiane.

Picco del caldo, poi arrivano forti temporali

Il caldo ho le ore contate, dopo il picco giungeranno infatti forti temporali con annesso un calo termico. L’anticiclone, in realtà, sta mostrando già i primi segni di indebolimento sul nord Italia, dove nella giornata di ieri si sono verificati già forti temporali e locali nubifragi. Uno di questi ha colpito in particolare il Trentino-Alto Adige, provocando disagi ed allagamenti( approfondiremo il tutto nel prosieguo dell’editoriale). Nel corso del weekend e parte della prossima settimana acquazzoni e temporali interesseranno non solo i settori montuosi, ma anche la Pianura Padana, specie centro-occidentale, nonché le zone interne del centro-sud con fenomeni localmente intensi e locali grandinate.

Nubifragio ha provato frane ed esondazioni ieri nel Trentino-Alto Adige

Come anticipato, i primi forti temporali hanno coinvolto già nella giornata di venerdì 5 agosto parte del nord Italia. Tra le tarde ore pomeridiane e quelle serali, forti temporali si sono abbattuti in particolare nel Trentino-Alto Adige. Ingenti quantitativi di pioggia hanno causato esondazioni e frane; tra le aree più colpite c’è la Val di Fassa, Val Pusteria e Val Badia. Tra gli accumuli pluviometrici più rilevanti ritroviamo i 123 mm registrati nella stazione meteorologica di Monzon ed i 96.3 mm di S. Martino in Badia. Dopo un lungo periodo di siccità i terreni non riescono ad assorbire gli ingenti quantitativi di pioggia riversati in un lasso temporale piuttosto breve, anche in meno di un’ora, con conseguente reflusso superficiale ed inondazioni. Fiumi ingrossati e parzialmente esondati hanno portato all’evacuazione precauzionale di circa 200 persone tra le zone di Pera di Fassa, Vigo di Fassa e a Pozza di Fassa. A Mazzin di Fassa si è reso necessario chiudere la strada statale per esondazione dei corsi d’acqua limitrofi. Frane, smottamenti ed almeno 200 interventi dei Vigili del Fuoco. I soccorritori alpini sono dovuti intervenire per portare in salvo due gruppi scout, rimasti bloccati dal nubifragi. La situazione attualmente sta tornando verso la normalità. Vediamo nella prossima pagina un video dell’evento e la tendenza meteo per le prossime ore.

Nuovi temporali attesi per le prossime ore

Dopo la pausa del mattino, nuovi temporali torneranno ad interessare il Trentino-Alto Adige. Infiltrazioni umide in quota manterranno l’atmosfera particolarmente instabile con acquazzoni e temporali che durante le ore pomeridiane torneranno ad interessare gran parte della regione. I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità e non si escludono nuovi nubifragi. Maltempo che proseguirà anche durante le ore serali e notturne, specie nel Trentino. In basso un video dell’evento temporalesco che ha interessato ieri la Val di Fassa. Rimanete aggiornati!





