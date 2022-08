METEO – ALLERTA in ITALIA per CALDO INTENSO ed AFA, oggi sono 16 le città italiane da bollino rosso; ecco quali

Meteo Italia, la situazione

Meteo Italia – Buongiorno e buon weekend a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un vasto campo altopressorio sul comparto europeo centro-meridionale con i massimi barici al suolo, pari a 1030 hPa, posizionati a ridosso del Regno Unito. In tal modo il flusso principale scorre mediamente al di sopra del 50°N. Ondata di caldo che raggiungerà l’apice sull’Italia nel corso del weekend, ma non mancheranno temporali a ciclo diurno per via di infiltrazioni umide in quota.

Meteo sabato 6 agosto

Meteo – La giornata odierna vedrà l‘Italia interessata da un campo barico mediamente alto e livellato attorno ai 1016/1017 hPa e da isoterme ad una quota di 850 hPa fino a +22°C sulle regioni centro-meridionali. Campo barico in quota che tuttavia non si mostrerà particolarmente robusto, determinando infiltrazioni umide con rischio temporali. La giornata inizierà quindi con bel tempo su gran parte del Paese, salvo qualche acquazzone in transito sulle Prealpi Lombarde e Trentino-Alto Adige. Nel corso delle ore pomeridiane nubi convettive prenderanno forma a ridosso dei settori alpini, prealpini, lungo l’Appennino ed occasionalmente settori interni della Toscana con associati acquazzoni e temporali. I fenomeni tenderanno ad estendersi alle vicine aree di pianura, specie di Campania e basso Lazio, nonché sull’Emilia. Nel corso della serata generale miglioramento al centro-sud con fenomeni in riassorbimento. Forti temporali in estensione al Triveneto ed alta Lombardia con fenomeni nottetempo in estensione al Piemonte e restanti aree della Lombardia. Sole e caldo in pianura e lungo le coste, con afa in aumento.

Picco del caldo, attese punte vicine ai +40°C

Il caldo, salvo brevi pause, continua ad essere decisamente anomalo sul nostro Paese. Nel corso del weekend è atteso il picco di questa nuova ondata di caldo d’inizio agosto. Nella giornata odierna saranno attesi ancora picchi elevati con valori di +35/+38°C sulla Pianura Padana, ma con picchi fino a +38/+40°C tra l’Emilia orientale e mantovano. Valori massimi che nel primo pomeriggio toccheranno i +36/+38°C tra Umbria, Toscana e Valle del Tevere, nonché tra foggiano e materano. Unite alle alte temperature ci saranno anche elevati tassi d’umidità, con disagio bioclimatico quindi in aggravamento. Domani deciso calo termico al nord, mentre per una diminuzione su tutta Italia bisognerà ancora pazientare qualche giorno, ma vediamo nella prossima pagina il bollettino emesso dal Ministero della Salute sulle città a maggior rischio disagio per il caldo nella giornata odierna.

Bollettino del Ministero della Salute, oggi salgono a 19 le città da bollino rosso

Il caldo elevato unito ai tassi d’umidità ed alla scarsa ventilazione portano inevitabili disagi alla popolazione. Questo l’ultimo comunicato emanato dal Ministero della Salute sulle città a rischio per il caldo nella giornata odierna: bollino rosso per oggi sabato 6 agosto su ben 16 località: Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Firenze, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo; bollino arancione su Bologna. Infine bollino giallo per Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Pescara e Reggio Calabria. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche). Per tutte le raccomandazioni da utilizzare in caso di allerta caldo, vi rimandiamo al bollettino del Ministero della Salute. Rimanete aggiornati con i prossimi editoriali meteo per avere ulteriori informazioni sull’ondata di caldo!

