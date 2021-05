METEO – Un NUBIFRAGIO si abbatte sulla Foresta di pietra del Fiume Giallo, CINA, almeno 21 i morti

Meteo – Nel corso della prossima notte le prime piogge raggiungeranno il nordovest ed i settori a nord del Po. Nel corso della prima parte di lunedì 24 maggio, la perturbazione atlantica avrà raggiunto tutto il nord Italia e la Toscana, dove sono attese precipitazioni diffuse, localmente anche di forte intensità . Ai margini del peggioramento rimarrà il resto del centro e la Sardegna, dove al più potranno verificarsi occasionali piovaschi tra Umbria, Marche ed alto Lazio, mentre al sud e sulla Sicilia prevarranno le schiarite con temperature ancora decisamente estive. Come anticipato, il maltempo non interessa solo l’Italia, ma nelle ultime ore si è abbattuto anche sulla Cina , provocando anche delle vittime; vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

Meteo – Dando uno sguardo all’ultimo scatto del meteosat, si notano nubi in transito sulle regioni centrali e sulla Sardegna, ma senza fenomeni associati, mentre acquazzoni e temporali stanno prendendo forma sui settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli. Ampie, invece, le schiarite tra Piemonte e Lombardia, ma soprattutto al sud dove le temperature risultano decisamente estive ; su Sicilia, cosentino e foggiano, infatti, si stanno toccando valori anche di +31/+32°C. Nel corso della serata, un deciso peggioramento raggiungerà le regioni di nordovest, per l’approssimarsi di un’intensa perturbazione atlantica.

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche risultano sempre più estreme nel mondo, a causa di un a ndamento climatico sempre più favorevole ad eventi meteo intensi . Nel corso dei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una tempesta di grandine che ha colpito il Messico e di violente inondazioni che hanno interessato la Repubblica Dominicana; in questo consueto appuntamento con la cronaca meteorologica estera, tratteremo l’evento che ha colpito la Cina nella giornata di ieri, provocando decine di vittime. Prima di approfondire l’argomento chiave, facciamo una rapida panoramica sulle condizioni meteo in atto e previste anche sull’Italia.

Bufera si abbatte sulla Foresta di Pietra del Fiume Giallo, 21 le vittime

Nelle ultime ore un violento nubifragio si è abbattuto in un’aera montuosa della Cina, in particolare sulla Foresta di Pietra del Fiume Giallo, dove era in corso una maratona con 172 partecipanti, situata nella provincia di Gansu. Secondo fonti locali, i partecipanti sono stati colti da un violento nubifragio durante la maratona; pioggia intensa e grandine si sono abbattuti sulla località di montagna, facendo crollare le temperature. Secondo l’agenzia Nuova Cina sono 21 purtroppo le vittime, mentre alle 3 di notte i restanti 151 partecipanti sono stati fortunatamente messi in salvo, di cui otto sono stati curati in ospedale per ferite lievi o sintomi di ipotermia.