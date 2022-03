METEO – Una TROMBA D’ARIA si è abbattuta a La Trinitaria e a Comitàn, in Messico: ci sono DANNI

Si conclude un weekend di maltempo

La formazione di una goccia fredda negli scorsi giorni sul Mediterraneo occidentale ha fatto sì che quest’ultima potesse transitare verso est, in direzione del nostro Paese, portando un visibile peggioramento delle condizioni meteo in Italia nel corso di questo fine settimana. Si va quindi concludendo un weekend contrassegnato dal maltempo di stampo nordatlantico e che oggi è stato peraltro alimentato da correnti più fredde di natura artica, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Oggi correnti più fredde in transito sull’Italia

La suddetta goccia fredda nelle ultime ore sta venendo agganciata da una saccatura di origine artica presente sul settore balcanico e pertanto nella giornata odierna stanno affluendo correnti via via più fredde con le temperature che di conseguenza appaiono in calo sulla nostra Penisola, specie sui versanti più orientali. Tale evoluzione determina anche un abbassamento della quota neve piuttosto evidente in Italia, con fiocchi ovunque compresi tra i 600 e i 900 metri.

Una tromba d’aria ha colpito un paio di giorni fa alcune aree del Messico

Seppur senza manifestazioni estreme, il maltempo ha comunque portato in questi giorni qualche danno e disagio in Italia, in particolar modo in Sicilia (scopri di più). Tuttavia, allungando lo sguardo nel resto del mondo, salta all’occhio come danni più severi abbiano coinvolto ad esempio alcune aree del Messico un paio di giorni fa, a causa del passaggio di una tromba d’aria, come vedremo nel prossimo paragrafo.

