METEO – Una TROMBA D’ARIA si è abbattuta sulle spiagge di Pizzo, ci sono DANNI: i dettagli

Bel tempo di nuovo protagonista sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano condizioni meteo di generale stabilità con assenza di fenomeni sull’intero territorio nazionale, con il fronte instabile negli scorsi giorni responsabile di piogge e temporali localmente anche intensi e a loro volta responsabili talvolta di danni che ha abbandonato lo stivale dirigendosi verso sudest. L’afflusso di correnti più fresche ad alta quota determina un generale contenimento delle temperature che galleggiano sulla media di riferimento o poco oltre.

Weekend finirà con tempo stabile e clima estivo, ma senza eccessi

La rimanente parte del weekend non sortirà alcuna novità di rilievo, con le condizioni meteo che continueranno ad apparire generalmente stabili e asciutte e accompagnate da cieli sereni o al più poco o parzialmente nuvolosi, grazie alla predominanza dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo centrale. Correnti più fresche si manterranno attive sull’Italia anche nella giornata di domani domenica 10 luglio, con clima dunque estivo, ma senza eccessi, un po’ come accaduto oggi.

Violenta tromba d’aria si è abbattuta ieri nelle spiagge di Pizzo

L’ondata di maltempo non ha risparmiato nessun settore d’Italia, con danni che hanno interessato tutte le aree da nord a sud e in particolare i settori centrali a causa di una linea temporalesca piuttosto intensa. Nella giornata di ieri infatti una tromba d’aria si sarebbe abbattuta sulle spiagge di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia e dunque in Calabria gettando nel panico i bagnanti e provocando una serie di criticità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Numerosi danni, ma nessun ferito e nessuna vittima

Stando a quanto si apprende dal sito “catanzaro.gazzettadelsud.it” una tromba d’aria avrebbe interessato le spiagge di Pizzo nella giornata di ieri. Le violente raffiche di vento avrebbero fatto volare di tutto, gazebo, ombrelloni, divani e sdraio, provocando una sequela di danni materiali. Quando la situazione sembrava degenerare le persone che si stavano preoccupando di salvare gli oggetti, si sono preoccupate maggiormente di salvare se stesse non senza un’ondata di panico: di fatto comunque non si registrano fortunatamente vittime e/o feriti dell’accaduto.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.