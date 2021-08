METEO – URAGANO GRACE provoca 8 morti nel MESSICO, nelle prossime ore HENRI raggiungerà gli STATI UNITI orientali

Uragano Henri verso il New England

Meteo – Non solo Grace, ma in queste ore un secondo uragano sta mettendo in apprensione le coste Nord-Orientali degli Stati Uniti. Attualmente l’uragano Henri ha raggiunto la categoria 1 e si appresta nelle prossime ore a fare landfall tra il New England meridionale ed il Long Island di New York. I suoi effetti, tuttavia, si stanno già facendo sentire nel New Jersey e nel sudovest di New York, dove le piogge risultano localmente intense. Lungo le coste sono previste mareggiate, venti tempestosi ed inondazioni, con le piogge torrenziali che potrebbero colpire anche la città di New York. Successivamente l’uragano Henri si muoverà verso nord, perdendo rapidamente potenza e transitando nel Massachusetts come una tempesta tropicale. In basso un video dei danni procurati dall’uragano Grace in Messico.