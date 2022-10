Meteo – Uragano Roslyn, categoria 4, è in arrivo sul Messico con venti ad oltre 200 km/h

Meteo estremo nel mondo tra uragani e nubifragi

Meteo – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Eccoci qui di nuovo con la consueta rubrica dedicata ai fenomeni meteo estremi nel mondo. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato delle inondazioni che hanno interessato l’Australia e del nubifragio che ha colpito il Friuli. Nella prossima pagina vi parleremo dell’uragano Roslyn, attualmente attivo nel Pacifico orientale e pronto a colpire le coste occidentali del Messico con venti ad oltre 200 km/h.

Italia divisa in due: caldo al sud, qualche pioggia al nord

Meteo – Prima di affrontare l’argomento chiave, facciamo una panoramica anche sulle condizioni meteo attese sul nostro Paese. L’Italia si ritrova divisa in due dal punto di vista meteorologico. Mentre al centro-sud il tempo si presenta stabile, salvo il passaggio di innocui addensamenti, con caldo fuori stagione, al nord un flusso umido meridionale determina nubi più compatte con qualche pioggia attesa tra oggi e domani, specie su Liguria, settori alpini e prealpini.

Ottobre chiude con l’anticiclone nord africano

Meteo – Il mese di ottobre chiuderà senza nessuna novità per l’Italia, anzi è atteso un ulteriore rinforzo dell’anticiclone nord Africano. La prossima settimana un promontorio subtropicale dominerà lo scenario sul centro-sud Europa, portando un finale di ottobre stabile e con caldo ancora anomalo sull’Italia. Attese temperature fino a +25°C su gran parte del Paese, ma con punte fino a +30°C al sud ed Isole Maggiori. Dopo la panoramica meteo su cosa ci attende sull’Italia nei prossimi giorni, nella pagina successiva torniamo a parlare dell’uragano Roslyn in arrivo nelle prossime ore sul Messico centro-occidentale.

CONTINUA A LEGGERE





Uragano Roslyn sale a categoria 4 e punta il Messico con venti ad oltre 200 km/h

Meteo – E’ allerta uragano per le coste occidentali del Messico, dove è atteso l’arrivo nel corso del pomeriggio di Roslyn. L’uragano, salito a categoria 4, nell’ultimo rilevamento ha fatto registrare un valore barico minimo al suolo di ben 958 hPa e venti fino a 130 mph, ovvero 215 km/h! Attualmente si trova poco a sudovest delle coste occidentali messicane ed è atteso fare landfall attorno alle ore 2 P.M della giornata odierna, poco a nord della località di Puerto Vallarta. La temperatura superficiale marina piuttosto calda, ancora di circa +29°C, manterrà l’uragano decisamente attivo durante il suo ingresso sulla costa, dove sono attesi venti fino a 200 km/h e piogge torrenziali. E’ scatta l’allerta quindi per i settori costieri compresi tra Mazatlan e Manzanillo. Oltre alle piogge ed ai forti venti, il centro degli uragani degli Stati Uniti ha emanato un avviso per le mareggiate ed inondazioni lungo la costa. Una volta raggiunta la terraferma, l’uragano perderà rapidamente forza, declassando già domani in tempesta tropicale ed entro la fine del giorno in depressione una volta raggiunto il Messico centrale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.