METEO – Verso l’ESTATE con una PRIMAVERA ancora piuttosto fresca, ecco le anomalie del mese di Aprile

Meteo ancora incerto sull’Italia

Meteo – La stagione primaverile non riesce a decollare sull’Italia, con frequenti fasi di maltempo e temperature di conseguenza spesso caratterizzate da valori inferiori alle medie del periodo. Le principali figure anticicloniche, su tutte l’alta pressione delle Azzorre, rimangono ben lontane dall’Italia, lasciando scoperto il Mediterraneo centrale alle umide e piovose perturbazioni oceaniche. I prossimi giorni, tuttavia, grazie ad un momentaneo innalzamento di latitudine della “cintura” perturbata, vedranno condizioni meteo più asciutte ma non mancheranno locali disturbi. La stagione primaverile si avvia verso la sua conclusione con un mese di maggio piuttosto fresco, ricalcando l’andamento del mese di aprile anch’esso, dopo marzo, con temperature inferiori alle medie del periodo.

Aprile 2021 decisamente fresco, il resoconto del CNR

Meteo – La Primavera dopo un avvio tutto sommato nella norma, con marzo 2021 che ha fatto registrare un’anomalia a livello nazionale di -0.1°C, con il mese di aprile 2021 ha mostrato scenari spesso tardo invernali. Dopo una prima parte mensile piuttosto calda per il periodo, l’Italia è stata spesso interessata da una circolazione a carattere fredda che si è andata instaurando sul centro-est Europa. Non solo maltempo, ma anche neve in montagna e temperature a tratti fredde per il periodo, determinando un andamento mensile piuttosto anomalo. Secondo il resoconto mensile stilato dall’Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerca ( ISAC-CNR), il mese di aprile 2021 ha infatti chiuso con un’anomalia media nazionale pari a -0.7°C, rispetto alla media di riferimento del 1981-2000. L’aprile più freddo in assoluto, quindi, rimane quello del lontano 1809 con un’anomalia pari a -4.2°C, mentre il più caldo quello del 2018 quando lo scarto positivo medio nazionale raggiunse i +2.91°C.

Scarti più marcati al centro-nord

Meteo – Dalle anomalie termiche del bollettino dell’ISAC-CNR emerge come gli scarti delle temperature massime sono risultati più marcati al centro-nord, dove localmente i valori sono risultati inferiori alle medie del periodo anche di 2°C. Entrando nel dettaglio e partendo dai valori massimi, si nota come le anomalie negative hanno raggiunto scarti fino a 2/3°C sul Triveneto e sulla Sicilia; in controtendenza la Sardegna, unica regione d’Italia ad aver fatto registrare scarti positivi anche di 1/2°C sui settori sud-orientali. Per quanto riguarda i valori minimi notturni, invece, fatta eccezione i settori meridionali delle due Isole Maggiori, è stato un mese di aprile 2021 con valori notturni inferiori alle medie del periodo, con uno scarto medio a livello nazionale pari a -0.79°C. In particolare al nordest e le zone interne del centro si sono registrate anomalie anche di -2/-3°C, grazie anche alle gelate notturne avvenute durante i periodi più freddi del mese. Dopo un mese di aprile decisamente freddo ed un avvio di maggio ancora piuttosto anomalo, come potrebbe terminare la Primavera? Vediamolo insieme nella prossima pagina.

