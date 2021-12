METEO – Verso un CAPODANNO con l’ANTICICLONE, che porta tempo STABILE e CLIMA MITE. Vediamo la TENDENZA

Tempo ancora stabile ma con qualche pioggia

Promontorio di alta pressione in arrivo sul Mediterraneo centro-occidentale porta tempo stabile in Italia. Soprattutto sulle regioni centro-meridionali avremo anche cieli piuttosto soleggiati, mentre sulle regioni settentrionali avremo più nuvolosità in transito a causa di maggiori infiltrazioni umide ma comunque con tempo per lo più asciutto. Non si escludono comunque delle pioviggini tra Liguria e Toscana. Ma dalla giornata di domani inizieranno ad arrivare correnti più umide e instabili con l’arrivo di piogge sulle regioni tirreniche e localmente anche in Pianura Padana. Correnti instabili da sud-ovest che inizieranno a portare anche un aumento delle temperature.

Forte maltempo nel weekend di Natale

Nel weekend di Natale l’alta pressione verrà spazzata via e una depressione atlantica in movimento sulle Isole Britanniche porterà un forte peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Nella giornata di Natale piogge e temporali interesseranno soprattutto la Liguria, l’Emilia Romagna e le regioni centrali, con fenomeni più intensi sui settori tirrenici. Nella giornata di Santo Stefano invece avremo piogge intense e diffuse su tutto il Centro-Nord con temporali sparsi. Più asciutto invece al Sud, ma con piogge che interesseranno Sardegna, Campania e Molise. Temperature in generale aumento da nord a sud, sia nei valori massimi che in quelli minimi, che risulteranno di qualche grado sopra la media del periodo.

Ancora maltempo nella prima parte della prossima settimana

Anche nella prima parte della prossima settimana i flussi zonali domineranno sull’Europa centro-occidentale, con una serie di perturbazioni in arrivo dall’Atlantico. Perturbazioni atlantiche che interesseranno anche il Mediterraneo, portando ancora condizioni meteo instabili sulla Penisola Italiana. Piogge e temporali potrebbero quindi accompagnarci fino a metà della prossima settimana in un contesto climatico con temperature sopra la media. Vediamo di seguito la tendenza meteo fino al weekend di Capodanno.

CONTINUA A LEGGERE​