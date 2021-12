METEO ITALIA – peggioramento alle porte del weekend di NATALE, le regioni più colpite tra Vigilia e S.Stefano

Maltempo in arrivo sulle feste di Natale ma il freddo retrocede

Evoluzione meteo per questa ultima decade di dicembre che vedrà un parziale ricompattamento del vortice polare sul comparto europeo. Correnti atlantiche in arrivo in Italia con peggioramento meteo proprio nel weekend di Natale, anche se il freddo resterà ben lontano dal Mediterraneo. Nella settimana che precede il capodanno non si esclude poi l’arrivo di un promontorio anticiclonico con tempo per lo più stabile e ancora mite sull’Italia.

Vigilia di Natale: nuvolosità in aumento e prime piogge

Ultime ore in compagnia di condizioni meteo per lo più stabili in Italia. Attenzione comunque perché la presenza di nuvolosità medio-bassa anche compatta potrebbe dar luogo a deboli pioviggini. Più a nord si fronteggeranno invece un blocco di aria gelida in movimento dalla Scandinavia verso ovest e il mite flusso atlantico. Nuvolosità in aumento nel giorno della Vigilia di Natale su tutta l’Italia con piogge possibili soprattutto su Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Meteo Natale e Santo Stefano: piogge e temporali diffusi, poca neve in montagna

Principali modelli che confermano per il weekend di Natale il transito di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo centrale. Peggioramento meteo che interesserà l’Italia e che sarà più di stampo autunnale che invernale. Cieli nuvolosi nel giorno di Natale specie sulle regioni centro settentrionali con fenomeni che interesseranno soprattutto Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Sardegna e regioni centrali tirreniche. Possibili temporali anche intensi specie tra Liguria e Toscana. Giorno di Santo Stefano con condizioni meteo instabili o perturbate su buona parte dell’Italia e piogge e temporali che interesseranno soprattutto i settori occidentali.

