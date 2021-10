METEO – Violenta GRANDINATA DISTRUGGE i tetti a Puno, in Perù: 60 famiglie colpite, i dettagli

Residuo maltempo sull’Italia in serata

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono ancora instabili su alcuni settori ed è così che anche questo inizio settimana, proprio come quella scorsa (quando i fenomeni tuttavia si manifestarono più violentemente con disagi ed esondazioni in Liguria), è stato contrassegnato dal maltempo. Piogge e rovesci hanno interessato il medio-basso versante adriatico e il settore tirrenico meridionale nel pomeriggio, mentre nella serata corrente il tempo sta migliorando con residua instabilità al sud.

Prossimi giorni inverno in arrivo

Nella giornata di domani martedì 12 ottobre si assisterà ad una generale pausa dal maltempo grazie ad un’elevazione dell’Anticiclone azzorriana che porterà peraltro anche un lieve aumento delle temperature. L’elevazione sarà tuttavia timida quanto temporanea: infatti già da mercoledì 13 ottobre un nuovo impulso perturbato di natura artico marittima si prepara ad interessare l’Italia nei giorni a seguire e fino a venerdì 15, portando un clima pienamente invernale sullo stivale (scopri i dettagli).

Violenta grandinata travolge Puno, in Perù, ci sono danni

Mentre sulla nostra Penisola assistiamo a condizioni meteo in miglioramento con residuo e isolato maltempo solamente al sud nella serata corrente, nel resto del mondo continuano ad imperversare i più disparati fenomeni estremi. Qualche giorno fa infatti, una violenta grandinata avrebbe interessato la località di Puno, in Perù, non mancando di provocare danni anche ingenti, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI LIMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.