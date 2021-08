METEO – Violenta GRANDINATA e NUBIFRAGI si abbattono su Venezia: FUGGI FUGGI delle persone, i dettagli

Correnti instabili confluiscono ancora nel Mediterraneo

Continuano a risultare perturbate le condizioni meteo all’interno del Paese come da oltre una settimana a questa parte a causa dell’afflusso di correnti più fresche e instabili di natura atlantica provenienti dai quadranti nordorientali. Il maltempo ha oggi colpito principalmente le regioni centro-settentrionali, generandosi nelle zone interne e andando a sconfinare verso le aree costiere del settore adriatico, dove l’instabilità andrà esaurendosi (con isolate eccezioni) entro la seconda parte di serata.

Il maltempo ha talvolta causato disagi e danni

Nonostante la mancanza di una vera e propria perturbazione, con il maltempo innescato nelle ore pomeridiane grazie ad una forzante prevalentemente termoconvettiva, l’instabilità che ha colpito negli scorsi giorni la nostra Penisola lo ha fatto in maniera non così delicata. Non sono infatti mancati fenomeni intensi e talvolta estremi che hanno provocato disagi e danni, come nel caso della costa catanzarese e non solo, come vedremo nel presente editoriale.

Maltempo sulla sfilata di Dolce&Gabbana a Venezia

Andando un attimo a focalizzarci su quanto avvenuto ieri in Veneto, l'instabilità come consueto nell'ultimo periodo è scoppiata soprattutto nel corso del pomeriggio. Temporali e acquazzoni anche intensi si sono generati nelle zone interne della regione, talvolta accompagnati anche da grandine e hanno finito per infrangersi sulla costa e a Venezia, dove si stava in quel momento svolgendo la sfilata di Dolce&Gabbana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

