METEO – MALTEMPO ESTREMO si abbatte in Calabria, forte TROMBA D’ARIA a Falerna, ci sono DANNI

Allerta meteo al sud Italia

Già dal quadro previsionale di ieri si evinceva una giornata caratterizzata dal forte maltempo per le regioni meridionali del Paese, quelle maggiormente colpite e quelle in cui non a caso la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo valida per oggi. Piogge e temporali non si sono quindi fatti attendere, con isolati nuclei temporaleschi che hanno colpito e continuano a colpire le zone interne di Lazio e Abruzzo. Più asciutto altrove e al nord, dove il sole risulta anzi prevalente.

Weekend tempestoso col ritorno della neve

Nel corso del weekend un ulteriore impulso di natura questa volta nordatlantica avanzerà in direzione dell’Italia e del Mediterraneo centrale provocando un netto rinforzo delle correnti instabili, in afflusso dai quadranti nordorientali. Ciò determinerà un fine settimana contrassegnato dal maltempo, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove i fenomeni previsti sono anche intensi. Non mancheranno precipitazioni al nord, anche nuovamente nevose sulle Alpi nordorientali.

Maltempo estremo, Calabria flagellata dai temporali

Come scritto in precedenza, il maltempo si è oggi azionato soprattutto sulle regioni meridionali con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. La regione a farne attualmente più le spese è sicuramente la Calabria, dove si è abbattuta persino una tromba d’aria in mattinata, più precisamente a Falerna sulla costa catanzarese, che ha causato dei danni. Danni che, come vedremo nel prossimo paragrafo, si sono registrati anche nel cosentino. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CATANZARO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

