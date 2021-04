METEO – Violenta GRANDINATA si abbatte sul Molise, a Sant’Elia a Pianisi: allagamenti e notevole accumulo di ghiaccio al suolo. I dettagli

Nuova ondata di maltempo al centro-nord Italia

Dopo la parentesi stabile e soleggiata intervenuta in Italia nel passato fine settimana un nuovo cambiamento è arrivato con tanto di piogge e temporali che hanno provocato anche qualche disagio nelle ultime 48 ore in particolare al settentrione. Nella giornata di oggi invece è il centro a fare i conti con rovesci e qualche temporale e marginalmente anche parte del sud, soprattutto Molise e nord della Puglia dove proprio poco fa un'intensa cella temporalesca ha provocato forti grandinate e raffiche di vento. Piogge e grandinate hanno colpito soprattutto tra le provincie di Isernia, Campobasso e quella di Foggia con tanto di accumulo di ghiaccio al suolo in alcuni comuni molisani.

Violentissima grandinata in Molise. Colpito soprattutto Sant’Elia a Pianisi

Come detto, un violento temporale si è formato al confine tra appannino abruzzese e molisano ed ha mosso poi verso est, andando a colpire direttamente la bassa provincia di Isernia e parte del foggiano per poi morire o dissiparsi completamente sul Gargano. In particolare, una violenta grandinata ha colpito il comune di Sant'Elia a Pianisi con accumulo al suolo anche superiore ai 5 cm. Allagamenti e danni ingenti soprattutto nelle campagne, tanto che anche il sindaco del comune, come si legge su isnews.it, ha invitato tutti i cittadini a fare una corretta valutazione dei danni effettivi prima di poter inoltrare una richiesta alla regione Molise di riconoscimento della calamità naturale.

Danni soprattutto alle campagne

Come detto, al momento i danni maggiori sono stati individuati soprattutto nelle campagne ma non c'è ancora una stima precisa. Molte le foto diffuse sui social che hanno testimoniato la violenta grandinata che si è abbattuta nel Molise centrale. Spostiamoci ora in Spagna, Paese alle prese con piogge, temporali e temperature sotto le medie nel corso di questi giorni. Nelle ultime 72 ore un violento nubifragio ha colpito la località di A Coruña causando disagi soprattutto ad automobilisti.

