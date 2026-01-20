Meteo – Violente mareggiate con onde alte fino a 8 metri travolgono il porto di Catania. Affondata un’imbarcazione

Piogge, temporali e nubifragi in alcune zone del Paese a causa del ciclone Harry

Il ciclone Harry fa sul serio e già dalla giornata di ieri attiva piogge, temporali e nubifragi lungo la sponda tirrenica della Sardegna e quella jonica di Sicilia e Calabria. Bufere di neve imperversano quest’oggi sull’Etna e sull’Appennino calabrese a quote di montagna. Rimane maggiormente ai margini del maltempo il nord e parte del centro, laddove la diminuzione delle temperature risulta tuttavia più sensibile.

Prossime ore quadro confermato, con fiocchi in discesa fin sui 700/800 metri sull’Appennino meridionale

Il quadro meteorologico del nostro Paese nelle prossime ore si manterrà pressoché immutato, con fenomeni incessanti e piuttosto intensi che continueranno ad interessare le medesime aree dello stivale, per le quali la Protezione Civile aveva infatti diffuso già ieri l’allerta massima. L’instabilità si estenderà su parte del sud peninsulare, con fiocchi che sull’Appennino meridionale (in particolare su quello campano-lucano) potranno scendere fin sui 700/800 metri.

La Sicilia lotta contro il maltempo

Come suggerito precedentemente, la Sicilia è una delle regioni maggiormente travolte dal maltempo, che si manifesta non solo attraverso l’arrivo di piogge, temporali e nubifragi, ma anche con raffiche di vento impetuose prossime o anche localmente superiori ai 100km/h e violente mareggiate con onde alte fino a 8 metri. Queste in particolare, hanno creato dei disagi al porto di Catania (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CATANIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), come vedremo nel prossimo paragrafo.

Onde travolgono il porto di Catania, affondato un peschereccio vuoto

Stando a quanto si apprende dal sito “rainews.it” onde alte e venti burrascosi avrebbero sferzato il porto di Catania, affondando un peschereccio che, fortunatamente, era vuoto. Il sito “qds.it” riporta una certa apprensione tra i cittadini che assistevano alle mareggiate, anche se per fortuna non sembra che il maltempo abbia avuto finora ripercussioni sull’incolumità delle persone: non si registrano infatti, al momento, vittime e/o feriti legati all’ondata di maltempo in corso.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.