Domenica 18 Gennaio
Meteo domani 19 gennaio: intenso maltempo sul Mediterraneo con rischio nubifragi su diverse regioni, ecco dove

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 19 gennaio 2026: condizioni di tempo instabile o perturbato sul Mediterraneo centrale con possibilità di piogge abbondanti e nubibfragi

Previsioni meteo in Italia per domani 19 gennaio 2026

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria che si muove tra nord Africa e Mediterraneo approfondendo un minimo al suolo intorno a 1000 hPa. Questo porterà maltempo al Sud Italia con rischio nubifragi. Campo di alta pressione che si posiziona invece sull’Europa orientale con massimi al suolo fino a 1040 hPa sull’Ucraina. Circolazione depressionaria verso l’Europa occidentale con minimo al suolo intorno a 985 hPa nei pressi dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 19 gennaio

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con precipitazioni soprattutto al Nord-Ovest, generalmente di debole intensità con neve oltre i 600-800 metri. Al pomeriggio ancora deboli fenomeni sui settori occidentali con neve oltre i 600 metri, più asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo per lo più asciutto ovunque ma con molte nuvole. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 19 gennaio

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge sulle Marche. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni ancora sulle Marche, cieli nuvolosi. In serata e nella notte deboli precipitazioni sulle zone interne con neve oltre i 1000 metri, più asciutto altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 19 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo con cieli nuvolosi su tutte le regioni e precipitazioni diffuse, anche intense e a carattere di temporale su Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio nessuna variazione con maltempo diffuso, neve fino a 1200 metri sull’Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con piogge diffuse e neve fino a 900-1100 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

