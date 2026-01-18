Meteo domani 19 gennaio: intenso maltempo sul Mediterraneo con rischio nubifragi su diverse regioni, ecco dove

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo con cieli nuvolosi su tutte le regioni e precipitazioni diffuse, anche intense e a carattere di temporale su Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio nessuna variazione con maltempo diffuso, neve fino a 1200 metri sull’Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con piogge diffuse e neve fino a 900-1100 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.