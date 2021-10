METEO – Violente RAFFICHE di VENTO in arrivo in ITALIA, a Brindisi già qualche DISAGIO, i dettagli

Tempo attualmente in miglioramento, picco di freddo nella mattinata di domani

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse mediamente perturbate soprattutto nella prima parte della giornata odierna su Sicilia, Calabria e zone meridionali della Puglia (specie Salento dunque). Durante la serata corrente tale instabilità sta progressivamente attenuandosi e finirà per esaurirsi del tutto grazie allo scivolamento della perturbazione verso il Mediterraneo orientale. Tuttavia contemporaneamente correnti più fredde di natura artico marittima stanno facendo ingresso sull’Italia, con freddo fuori stagione, soprattutto nella mattinata di domani venerdì 15 ottobre, quando si raggiungerà il picco più basso di temperature.

Ancora isolato maltempo per domani

La goccia fredda di natura artico marittima in arrivo per domani venerdì 15 ottobre sulla nostra Penisola non sortirà effetti evidenti sotto il profilo meteorologico, con solo isolati rovesci che potranno interessare il versante tirrenico della Sicilia e le zone più meridionali della Puglia. Il tempo sarà altrove generalmente stabile, seppur accompagnato da un clima molto più freddo di quello che il calendario suggerirebbe in questo periodo dell’anno.

Violenti raffiche di vento al sud, a Brindisi già qualche disagio

Ma nella giornata di domani venerdì 15 ottobre quello che sarà più evidente non sarà tanto il maltempo quanto il vento; vento che ha peraltro già sferzato Procida, dove si sono scontrate lievemente due motonavi. Violente raffiche di vento hanno comunque interessato anche la Puglia e in particolare a Brindisi, stando a quanto si apprende dal sito “ilmessaggero.it“, avrebbe portato le onde nel porto con qualche primo disagio. Tuttavia, anche domani è prevista una giornata molto ventilata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

