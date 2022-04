METEO – Violente RAFFICHE di VENTO sferzano la Lombardia: si stacca una croce dal Duomo di Monza, 1 ferito

Italia coinvolta da maltempo dalla serata di venerdì

Un peggioramento ha interessato la nostra Penisola a partire dalla serata di venerdì a causa dell’affondo di una saccatura di origine artico marittima, che ha presentato il suo culmine nella giornata di ieri, quando le piogge sono state peraltro accompagnate da un calo delle temperature e di conseguenza della quota neve. Fenomeni localmente anche intensi con associata un’intensa ventilazione non hanno mancato di portare qualche danno e persino dei feriti sullo stivale. Tuttavia, come vedremo nel presente editoriale, qualche danno ha interessato l’Italia anche nella giornata odierna, quando la perturbazione si sta invece allontanando verso il settore balcanico.

Visibile miglioramento in atto sull’Italia

Nel corso delle ultime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono gradualmente migliorate fino a risultare generalmente stabili, come evidenziano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, grazie al suddetto allontanamento della perturbazione. Maltempo residuo ha interessato l’Italia soprattutto nella prima parte della giornata odierna, nonché fino al mattino, con isolati rovesci che hanno resistito anche nel pomeriggio sulla Calabria.

Raffiche di vento fino a 40km/h hanno interessato la Lombardia

La suddetta trasposizione della saccatura artica sulla Penisola balcanica ha favorito l’ingresso di correnti settentrionali sulla nostra Penisola, che hanno mantenuto il clima relativamente fresco. La ventilazione, localmente anche intensa, ha provocato qualche criticità in particolare in Lombardia come vedremo nel prossimo paragrafo, dove le raffiche di vento hanno raggiunto valori prossimi ai 40km/h. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MONZA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

