METEO – Violenti NUBIFRAGI in Trentino, FRANA colpisce un hotel a Riva del Garda: circa 100 evacuati, i dettagli

Miglioramento in atto in Italia

Nella giornata odierna è possibile apprezzare dalle immagini satellitari un miglioramento delle condizioni meteo con fenomeni residui sulle aree nordorientali in graduale esaurimento a causa dello spostamento del fronte di maltempo, innescato da un cavo perturbato di natura atlantica, verso il settore balcanico. Il miglioramento in atto è accompagnato persino da qualche schiarita, dopo che il violento maltempo ha colpito la nostra Penisola provocando più di qualche problema sulle regioni settentrionali, come vedremo anche nel presente editoriale.

Anticiclone pronto a prendersi la rivincita

Da quest’oggi e per le successive 48 ore le condizioni climatiche all’interno della nostra Penisola saranno decisamente più fresche di quelle della settimana scorsa, ma le temperature registreranno comunque valori in linea o poco al di sotto delle medie del periodo. In tale contesto l’Anticiclone africano si sta preparando per prendersi una dura rivincita: a partire dal weekend infatti tornerà alla ribalta portando un sensibile aumento delle temperature che si protrarrà per almeno una settimana.

Violento maltempo colpisce il Trentino

Come accennato in precedenza, le condizioni meteo perturbate nella serata di ieri sulle regioni settentrionali hanno provocato diverse criticità soprattutto nel varesotto, ma non hanno mancato di colpire duramente anche le aree nordorientali, quali ad esempio quelle del Trentino. Qui infatti si sarebbero registrati diversi allagamenti e non solo, una colata di fango avrebbe travolto un hotel nei pressi di Riva del Garda, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.