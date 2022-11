Meteo – Violenti temporali hanno interessato ieri la Spagna, nubifragio lampo con inondazioni a Valencia; il video

Meteo instabile sul bacino del Mediterraneo

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche hanno subito un peggioramento nel corso degli ultimi giorni sul bacino del Mediterraneo. In particolare una goccia fredda in ingresso dalla Grecia ha favorito lo sviluppo di forti temporali con grandinate su parte del sud Italia, ma non solo. E’ notizia di ieri, infatti, di intensi temporali che hanno coinvolto la Spagna orientale, in particolare la Comunità Valenciana con inondazioni e forti raffiche di vento. Vedremo nella pagina successiva quanto accaduto ieri a Valencia, grazie anche ad un contributo video.

Goccia fredda sull’Italia, sarà una domenica incerta su parte del centro-sud

Calo barico sull’Italia per l’azione di una goccia fredda sulle regioni centro-meridionali, con meteo instabile su molte regioni. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna. Al Nord: Al mattino locali fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente nuvolosi con pioviggine sulla Romagna e isolati fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1700-1800 metri. In serata e in nottata precipitazioni in arrivo su settori adriatici e arco alpino, con quota neve in discesa fin verso i 1200-1500 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi. Al Centro: Al mattino molte nubi in transito con locali piogge su coste adriatiche, più asciutto altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi con pioviggini sui settori adriatici e neve in Appennino oltre i 1700 metri, più asciutto tra Umbria, Lazio e Toscana. In serata residui fenomeni su coste di Toscana e Marche, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e locali temporali, anche intensi su Molise e Puglia. Al pomeriggio ancora piogge su Molise, Puglia e Sardegna, più asciutto altrove. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, nuvoloso ma con tempo asciutto altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da agitati a localmente mossi.

Maltempo in Spagna: forti temporali e nubifragi lampo

Maltempo non solo in Italia, dove è stata diramata un’allerta della Protezione Civile per le prossime 24 ore, ma anche in Spagna. Forti temporali stanno da giorni interessando in particolare i settori orientali della Nazioni, con veri e propri nubifragi lampo. I fenomeni temporaleschi risultano piuttosto stazionari, scaricando quindi al suolo un elevato quantitativo d’acqua nelle medesime aree. Tale tipologia di fenomeni ha determinato accumuli ingenti nelle ultime 48 ore, in particolare tra le province di Castellon e Valencia; tra i dati più significativi rilevati dalla rete AEMET ritroviamo Xert con 301.8 mm, Fredes con 259,6 mm, Torrent con 220.5mm, l’Aeroporto di Valencia con 208.4 mm, Benassal con 175.2 mm, Traiguera con 171.2 mm, Vallibona con 159.4 mm ed Alcora con 151.4 mm.

Maltempo Spagna, ieri nubifragio a Valencia con oltre 100 mm di pioggia

Forti temporali hanno interessato nelle ultime ore la Spagna orientale, in particolare la Comunità Valenciana. Dalla giornata di venerdì 11 novembre si susseguono violenti temporali a ridosso della località di Valencia, creando non pochi disagi. In particolare il più intenso si è verificato nel corso della mattinata di sabato 12 novembre, quando una struttura temporalesca autorigenerante ha scaricato al suolo oltre 100 mm di pioggia. In particolare tra le ore 6 AM e le ore 9 AM l’Aeroporto di Valencia ha rilevato 90.4 mm di cui 66.1 mm caduti in un’ora. Tale dato, secondo l’agenzia meteorologica spagnola, è un dato record per Valencia per il mese di novembre, collocandosi invece al 3° posto tra gli accumuli più elevati orari. In 24 ore sono stati registrati circa 148 mm di pioggia. Inevitabili i disagi all’aeroporto con voli cancellati, mentre inondazioni ed assenza di elettricità hanno interessato oltre 6000 persone. Non solo pioggia, ma anche grandine. In basso un video dell’evento di ieri a Valencia.





Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.