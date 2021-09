METEO – Violenti TEMPORALI in AZIONE sull’ITALIA, cosa attendersi nelle PROSSIME ORE?

Disagi da maltempo nella giornata di ieri

E’ dalla giornata di ieri soprattutto che l’instabilità è tornata a presentare connotati davvero spiccati sulla nostra Penisola, con piogge e violenti temporali che hanno interessato le regioni centro-settentrionali. In particolare, il maltempo intenso si è azionato principalmente tra Toscana e Liguria e in Lombardia nella serata di ieri: la situazione più critica si è qui registrata proprio a Milano, dove sono stati persino dirottati alcuni voli a causa della scarsa visibilità.

Anche oggi forte maltempo

Una circolazione depressionaria di natura atlantica continua ad insistere sulla nostra Penisola e tra la mattina e il pomeriggio odierno ha contribuito alla formazione di piogge e temporali ancora violenti su diverse zone del Paese, soprattutto del versante tirrenico. Se infatti i fenomeni più intensi in mattinata si sono concentrati sulla Versilia in Toscana, in queste ore un nucleo temporalesco molto attivo sta interessando le alte aree della Campania.

Richiamo caldo al sud

Mentre sulle regioni centro-settentrionali del Paese a dominare lo scenario meteorologico è la suddetta circolazione depressionaria, su quelle meridionali invece è in atto un richiamo caldo altrettanto intenso, causato proprio dalla presenza della perturbazione responsabile di forti piogge e temporali in Italia: le colonnine di mercurio, in particolare nel catanese, hanno sfiorato questo pomeriggio valori prossimi ai +37°C, tipicamente estivi. Alla base di questo, cosa ci dobbiamo attendere nelle prossime ore? Scopriamolo nel prossimo paragrafo analizzando i principali centri di calcolo.

