Meteo – Violenti tornado si sono abbattuti nella Lousiana e nel sud-est degli Usa: almeno 3 morti e diversi feriti

Maltempo abbandona l’Italia definitivamente

Nella giornata odierna il maltempo che negli scorsi giorni ha interessato l’Italia ha definitivamente abbandonato il Paese grazie alla nuova elevazione dell’Anticiclone azzorriano sul Mediterraneo centrale, che approfitta peraltro anche di un fisiologico ricompattamento del vortice polare. Le condizioni meteo pertanto tornano generalmente stabili dopo qualche rovescio residuo che ha interessato in maniera localizzata lo stivale tra la serata di ieri e le prime ore di oggi.

Stabilità prevalente o generale anche nei prossimi giorni

L’Alta pressione potrebbe interessare la nostra Penisola fino alla metà di questa settimana, con condizioni meteo che si presenteranno spesso generalmente stabili e asciutte, nonostante non mancherà qualche eccezione di maltempo in particolare nella giornata di mercoledì 21 dicembre sull’alto versante tirrenico, in Liguria, segno comunque che un nuovo peggioramento interesserà l’Italia ad inizio della prossima settimana.

Violenti tornado si sono abbattuti qualche giorno fa tra la Louisiana e il sud-est degli Usa

Mentre la nostra Penisola aveva comunque a che fare con le ultime giornate di maltempo, qualche giorno fa e precisamente nella giornata di mercoledì 14 dicembre condizioni di spiccata instabilità stavano interessando la Louisiana (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NEW ORLEANS, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) e tutto il sudest degli Stati Uniti, dove si sono abbattuti alcuni tornado che hanno purtroppo avuto risvolti nefasti anche sulle vite umane, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Almeno 3 morti e diversi feriti

Stando a quanto si apprende dal sito “edition.cnn.com” una serie di tornado si sarebbero abbattuti in Louisiana e nel sudest degli Usa, provocando purtroppo almeno 3 morti e diversi feriti. In particolare, tra le vittime vi è una donna di 56 anni la cui casa è stata distrutta dal passaggio del fenomeno vorticoso a Killona. Oltre comunque a una quantità ingente di perdite di vite umane, si sarebbero registrati anche, purtroppo, forti danni materiali.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni.