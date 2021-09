METEO – Violento MALTEMPO a Bologna: NUBIFRAGI ALLAGANO Pronto Soccorso e causano BLACK-OUT in città

Stando a quanto rileva la rete di stazioni meteorologiche in Italia, si evidenziano condizioni climatiche pienamente estive sulla Sardegna, dove Agro di Oristano ha raggiunto una massima di +37,6°C. Sul resto del centro-sud le temperature sono comunque piuttosto miti, soprattutto ad alta quota: in Appennino Lazio-Abruzzese si registrano picchi di temperature fino i +27/+28°C, valori decisamente notevoli per essere fine settembre. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore inagibile per allagamenti, trasferiti pazienti; diversi black-out in città

Stando a quanto si apprende dal sito “ilrestodelcarlino.it” un violento nubifragio si sarebbe abbattuto a Bologna recando diversi disagi in città. In primis il Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore si è allagato, una parte del quale è stato reso inagibile e i pazienti trasferiti al Pronto Soccorso di Sant’Orsola. Diversi disagi alla viabilità, con automobilisti intrappolati in sottopassi allagati: una donna è stata tratta in salvo dai Carabinieri. Strade allagate e alcune impraticabili anche per rami cadute e foglie che ostruiscono i tombini. Black-out segnalati in via Zanardi, in zona Santa Viola e Stadio, Massarenti e anche via Larga. A San Donato il totem di un benzinaio è crollato fortunatamente senza conseguenze. Infatti, non si registrerebbero al momento vittime e/o feriti.