METEO – Violento MALTEMPO colpisce la Campania, DISAGI in provincia di Salerno, i dettagli

Piogge e temporali diffusi sull’Italia con neve a bassa quota

La nostra Penisola viene interessata fin dalle prime ore della giornata odierna da una perturbazione di stampo prettamente polare marittimo, con la neve che è caduta fino a quote molto basse su alcuni settori del nordovest fino al primo pomeriggio e maltempo che è andato concentrandosi principalmente sulle aree occidentali del Paese, con fenomeni localmente anche intensi soprattutto sulle fasce costiere. Nelle prossime ore il fronte instabile si estenderà verso est provocando possibilmente anche nubifragi (scopri dove).

Forte maltempo anche per domani

A seguito di una giornata contrassegnata dal forte maltempo come quella odierna, dove non sono mancati nemmeno dei disagi come vedremo nel presente editoriale, anche quella di domani si prospetta perturbata, con piogge e temporali anche intensi e localmente persistenti soprattutto su alcune zone del basso versante tirrenico. Per questo la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo massima (di colore rosso) per alcune zone dello stivale (scopri quali).

Violento maltempo colpisce la provincia di Salerno

Nella giornata odierna il maltempo, come scritto in precedenza, ha interessato principalmente il versante tirrenico, dove i fenomeni localmente sono risultati anche piuttosto intensi, soprattutto lungo la fascia costiera. Piogge e forti temporali si sarebbero abbattuti soprattutto sulla Campania meridionale e in particolare nella provincia di Salerno, dove si sarebbero verificati diversi disagi connessi agli allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI SALERNO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

