METEO – Violento MALTEMPO con forti TEMPORALI a Piano di Sorrento: FULMINE colpisce centauro, lievi ferite

Altra giornata instabile quella odierna

Assistiamo oggi all’ennesima giornata di maltempo per la nostra Penisola, che viene ormai da una serie di giornate perturbate iniziate in questo capo di settimana con fenomeni talvolta anche estremi che hanno recato danni e disagi soprattutto in Liguria. Le immagini satellitari evidenziano infatti una nuvolosità diffusa, con piogge e temporali che interessano, in maniera sparsa, tutti i settori da nord a sud: colpiti i settori adriatici, ma anche il medio-basso versante tirrenico. Già questa sera tuttavia il tempo sta migliorando, ma solo sull’alto versante adriatico, mentre altrove l’instabilità insiste assumendo al più carattere meno diffuso.

Domani vortice ciclonico ancora in azione

Lo spostamento verso sud del vortice ciclonico innescato dalla corrente perturbazione provocherà un miglioramento graduale delle condizioni meteo su alto versante adriatico e Marche, oltre che sull’Appennino Tosco-Emiliano. Nella giornata di domani venerdì 8 ottobre il maltempo si concentrerà infatti sulle regioni meridionali e in particolare su basso versante tirrenico ed adriatico, oltre a colpire l’Abruzzo; i fenomeni localmente potrebbero assumere anche carattere intenso e con temperature decisamente fresche.

Maltempo colpisce Piano di Sorrento in Campania

La maggior parte delle precipitazioni nella giornata odierna ha colpito le Marche e in particolar modo le aree più meridionali della regione, dove si sono segnalati diversi allagamenti e disagi. Tuttavia, un nucleo temporalesco con spiccata attività elettrica avrebbe interessato Piano di Sorrento in Campania: uno dei fulmini avrebbe colpito un centauro, stando a quanto si apprende dal sito “vocedinapoli.it” che avrebbe successivamente perso il controllo della sua moto cadendo violentemente sull’asfalto: esito fatale? Miracolosamente no, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.