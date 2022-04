METEO – Violento MALTEMPO con GRANDINE si abbatte nel palermitano, salvata coppia di anziani: i dettagli

Tempo in miglioramento al centro-nord, ma con temperature in calo

Le immagini satellitari supportate dall’utilizzo di un radar meteorologico proiettano nella giornata odierna un miglioramento delle condizioni meteo piuttosto evidente sulle regioni centro-settentrionali, coinvolte ieri e nelle prime ore di oggi stesso da piogge e occasionali temporali. Tale miglioramento coincide con un calo delle temperature particolarmente sensibile specie al nord a causa dell’afflusso di correnti artiche sul Mediterraneo centrale.

Maltempo si sposta al sud con piogge e temporali in arrivo anche nelle prossime ore

Una perturbazione afro-mediterranea che per giorni ha traslato da ovest verso est attraversando parte dei Paesi nordafricani sta venendo nelle ultime ore alimentata da un nucleo di correnti artiche in discesa dai quadranti nordorientali, con il fronte di maltempo che si sposta dunque verso meridione e che sta coinvolgendo in queste ore parte del sud Italia e continuerà a farlo anche nelle prossime ore con piogge e temporali localmente possibilmente intensi, specie in Sicilia e Calabria, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo.

Violento maltempo sta colpendo la Sicilia

Come accennato in precedenza il fronte di maltempo si è spostato nella giornata odierna sul meridione, dove si sta intensificando in corrispondenza proprio delle ore pomeridiane. Piogge e temporali localmente anche intensi interessano e interesseranno nelle prossime ore la Sicilia orientale e la Calabria. Violento maltempo sta colpendo attualmente il palermitano orientale, dove episodi di grandine si sono segnalati a Misilmeri e Bagheria, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BAGHERIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

