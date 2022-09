METEO – Violento MALTEMPO e NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Tempo instabile sull’Italia

Dopo una prima parte di settimana caratterizzata da condizioni meteo generalmente stabili e asciutte sulla nostra Penisola, l’avanzare di un cavo perturbato di natura atlantica sta determinando un evidente peggioramento del tempo nelle ultime ore, i cui primi effetti apparivano già eloquenti dalle immagini satellitari nella serata di ieri, quando qualche iniziale rovescio ha iniziato a colpire le aree più settentrionali del Paese.

Maltempo in alcune aree del centro-nord

Nella giornata odierna ci troviamo a commentare un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dovuto al sopravvento che le correnti perturbate hanno preso nelle ultime ore in sede mediterranea. Perciò, piogge e temporali sono tornati ad essere protagonisti sullo stivale e localmente anche in maniera intensa e a carattere di nubifragio, in particolare su alcuni dei settori centrali (principalmente Toscana e Umbria fin ora) e sul nordest, con maltempo in queste ore in azione sul Friuli Venezia Giulia.

Violento maltempo nelle prossime ore in Italia

Sebbene nelle prossime ore sia previsto un miglioramento generale delle condizioni meteo in tutte le aree attualmente coinvolte invece dal maltempo, esse peggioreranno altrove. La discesa di correnti più fresche e instabili di natura atlantica infatti, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, favoriranno un abbassamento del fronte instabile, che potrà scendere di latitudine e colpire, in maniera anche violenta, altre zone del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Rischio nubifragi nel Lazio nelle prossime ore

Le condizioni meteo appariranno decisamente perturbate nel Lazio nelle prossime ore, con piogge, temporali e alto rischio di locali nubifragi, accompagnati da un calo sensibile delle temperature e forti raffiche di vento. Sarà praticamente l’unica regione coinvolta dal maltempo in serata insieme all’Umbria, dove pure i fenomeni localmente potranno essere intensi. Possibile qualche occasionale sconfinamento sulle zone più interne dell’Abruzzo e del Molise. Nel Lazio la fenomenologia potrebbe protrarsi fino in tarda notte, specie sui settori più meridionali. Gli accumuli maggiori si registreranno, con tutta probabilità, nelle aree interne. Più asciutto e relativamente più stabile altrove, con temperature che non subiranno variazioni rilevanti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.