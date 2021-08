METEO – Fronte di forte MALTEMPO in arrivo, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco dove

Residui rovesci o temporali sull’Italia in serata

Nonostante confluiscano da qualche giorno correnti più fresche e instabili sulla nostra Penisola, le condizioni meteo nella giornata odierna sono risultare in prevalenza relativamente stabili. Localizzati o al più sparsi rovesci si sono abbattuti in alcune aree delle zone interne delle regioni centrali quali Umbria e Marche. In serata, nonostante un miglioramento in atto, non stanno mancando fenomeni residui anche temporaleschi (scopri dove).

Domani fronte perturbato in ingresso in Italia

Un nuovo impulso perturbato di natura questa volta nordatlantica originerà un fronte di maltempo anche piuttosto intenso che investirà principalmente le regioni centrali quali soprattutto Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Il Lazio potrebbe essere interessato parzialmente, con fenomeni relegati alle zone interne. L’instabilità sarà accompagnata anche da un calo sensibile delle temperature che interesserà bene o male tutto il centro-nord. Non a caso infatti, è persino atteso il ritorno della neve in montagna (scopri dove).

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Lazio centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sarse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone alpine e prealpine, su Emilia-Romagna, Liguria di Levante, resto del Centro peninsulare, Campania, Puglia centrale, e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione sulle regioni centrali adriatiche, con massime localmente elevate al Sud. Venti: forti: settentrionali su Liguria, dai quadranti orientali su tutti i settori adriatici centro-settentrionali, dai quadranti occidentali su Sardegna e settori costieri campani, in attenuazione. Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e il Mar di Sardegna prospiciente le Bocche di Bonifacio; nelle prime ore della giornata, localmente molto mosso l’alto Adriatico. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

