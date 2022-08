METEO – Violento MALTEMPO flagella la Sardegna, segnalati DANNI e ALLAGAMENTI in Gallura: i dettagli

Finestra di maltempo coinvolge l’Italia

L’ingresso di correnti più fresche e instabili di natura atlantica pilotate sul Mediterraneo centrale da una goccia fredda in transito sul nordest provoca da alcuni giorni la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali anche localmente intensi e a carattere di nubifragio, che hanno talvolta provocato danni e disagi come vedremo nel presente editoriale. Le temperature inoltre risultano in calo soprattutto negli ultimi giorni, e appare più marcato nelle aree coinvolte dal maltempo.

Forti piogge e temporali hanno sferzato sull’Italia

Anche nella giornata odierna le immagini satellitari hanno testimoniato un quadro tendenzialmente perturbato sulla nostra Penisola, con piogge e temporali anche intensi che hanno interessato nella prima metà di giornata soprattutto il medio Tirreno, con calo consistente delle temperature. Il maltempo in queste ore si sta spostando verso sud, dove estenderà il suo raggio d’azione in serata. Le condizioni meteo appaiono mediamente più stabili e asciutte sulle regioni settentrionali, dove i cieli risultano perlopiù sereni o poco nuvolosi, con maggiori addensamenti solamente al nordest.

Violento maltempo ha colpito nelle scorse ore la Sardegna

Nuclei di maltempo anche particolarmente intensi hanno interessato nella giornata odierna soprattutto le regioni centro-meridionali, con piogge e temporali ancora attivi su parte del sud Italia. Nelle scorse ore fenomeni anche violenti hanno interessato in particolare il Lazio, ma anche la Sardegna, dove il grosso delle precipitazioni si sarebbe abbattuto in Gallura. Qui non sono mancati danni e disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allagamenti e danni, colpite Arzachena, Palau e La Maddalena

Stando a quanto si apprende dal sito “unionesarda.it” violenti temporali nelle scorse ore avrebbero interessato le zone di Arzachena, Palau e La Maddalena, provocando una serie di danni e disagi. A Cannigione per esempio alcuni alberi sarebbero precipitati su automobili, fortunatamente tutte vuote. A La Maddalena un fulmine avrebbe causato il crollo di un palo elettrico. Diversi allagamenti registrati per strade e scantinati e di conseguenza numerosi sarebbero stati gli interventi dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, nonostante le criticità oggettive, non si segnala la presenza di vittime e/o feriti.

