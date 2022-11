Meteo – Violento maltempo ha interessato nella notte la Liguria, con frana e allagamenti: ferita gravemente 1 donna

Maltempo abbandona l’Italia

Il maltempo ha abbandonato l’Italia nella serata corrente a seguito della traslazione verso il Mediterraneo occidentale di una goccia fredda, staccatasi dalla saccatura depressionaria che da ieri e fino a questa mattina ha portato rovesci e occasionali temporali sulla nostra Penisola. Tale evoluzione ha favorito un aumento del campo barico sul nostro Paese, con le condizioni meteo che pertanto sono tornate generalmente stabili e asciutte.

Prossime ore persiste stabilità e bel tempo

Nel corso delle prossime ore non si evidenziano sostanziali novità sul quadro sinottico e pertanto le condizioni meteo si manterranno generalmente stabili e asciutte sulla nostra Penisola, accompagnate peraltro in prevalenza da bel tempo, con cieli cioè da sereni a poco o parzialmente nuvolosi, con poche eccezioni. Alle spalle l’ondata di maltempo che ha provocato peraltro qualche disagio nelle scorse ore, come vedremo anche nel presente editoriale.

Forte maltempo ha interessato la Liguria nella notte e in particolare il genovese

L’ingresso di correnti più umide e instabili di natura atlantica all’interno del Mediterraneo centrale hanno provocato nella notte la formazione di forte maltempo, con piogge e temporali intensi che hanno investito la Liguria e in particolare il genovese (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), dove diverse sono state le criticità registrate, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allagamenti e frana sul genovese

Stando a quanto si apprende dal sito “lavocedigenova.it” il forte maltempo che si è abbattuto nella notte in Liguria avrebbe provocato qualche disagio a causa di una frana registrata sulla Strada Provinciale 23 a Lorsica, mentre diversi allagamenti si sarebbero invece segnalati nel chiavarese. Inoltre, un incidente sulla A10 avvenuto all’alba su cui probabilmente il maltempo ha inciso, ha purtroppo causato il grave ferimento di una donna 50enne. Molti sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco per ripristinare la situazione generale alla normalità.

