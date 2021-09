METEO – Violenta TROMBA D’ARIA colpisce la zona italiana, ingenti DANNI a Rosolini

Maltempo pomeridiano al sud oggi

Abbiamo assistito nel corso di questo pomeriggio a condizioni meteo di maltempo che hanno riguardato le aree più meridionali della nostra Penisola e più specificamente le zone interne di Basilicata e Sicilia, dove i fenomeni localmente sono apparsi anche particolarmente intensi e dove, come vedremo nel presente editoriale, si sono registrati alcuni danni. Ciò a causa di una persistente circolazione depressionaria che continua ad insistere nelle aree interposte tra la Penisola balcanica e il Mar Jonio, con clima relativamente fresco. Attualmente comunque, le condizioni stanno tornando a migliorare con la cessazione dei fenomeni e persino qualche schiarita.

Decisamente meglio al centro-nord

Se al sud il maltempo continua ad essere protagonista soprattutto nelle ore pomeridiane di questi giorni, sulle regioni centro-settentrionali abbiamo trovato e troviamo una situazione del tutto diversa, forse opposta. Qui infatti agisce un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana in elevazione a causa di un centro di bassa pressione presente al largo delle coste portoghesi, che va a costituire la classica “falla iberica”. Dunque al centro-nord troviamo condizioni meteo di stabilità accompagnate da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi e temperature degne del periodo di fine estate, con caldo non eccessivo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Violento maltempo in Sicilia, tromba d’aria colpisce Rosolini

La Sicilia non è stata colpita duramente dal maltempo solamente nella giornata odierna, ma anche in quella di ieri, dove più di qualche disagio e danno si è comunque verificato al sud, in particolare a Nardò. Nella mattinata di ieri un violento sistema temporalesco ha comunque colpito anche la città di Rosolini, in Sicilia: il maltempo ha presentato carattere a tratti estremo, con la formazione di una tromba d’aria, come vedremo nel prossimo paragrafo.

