METEO – Violentissimo NUBIFRAGIO LAMPO colpisce il leccese, Nardò: zone sommerse e danni ingenti. VIDEO

Maltempo, piogge torrenziali colpiscono la Puglia salentina

Nella giornata odierna forti temporali si sono sviluppati nelle zone interne del basso Lazio, Molise e in tutto il sud Italia, prediligendo il settore ionico, la Calabria e la Sicilia orientale. Non sono mancati fenomeni molto violenti e criticità. Dopo gli allagamenti nel palermitano e nel messinese come visto nei giorni scorsi, tra ieri e oggi è toccato al siracusano e al ragusano con piogge molto intense e persino un tornado nei pressi di Rosolini. Altra regione duramente colpita oggi è stata la Puglia con allagamenti e un “alluvione lampo” che ha colpito la zona di Nardò, nel leccese. Di seguito vediamo quanto è accaduto. Leggi anche: Italia tra anticiclone e forti temporali, zone a massimo rischio

Alluvione lampo a Nardò, quasi 100 mm di pioggia

Maltempo intenso al sud anche se in assenza di una vera e propria perturbazione. Si tratta di instabilità dovuti a refoli di aria più fresca settentrionale che soprattutto nelle re pomeridiane riescono ad innescare una discreta cumulogenesi che sfocia poi in intensi temporali. Una serie di rovesci e temporali pomeridiani si sono abbattuti sulla Puglia ionica e le aree interne salentine, dove hanno generato piogge molto forti associate anche a delle intense raffiche di vento. Uno di questi temporali ha duramente colpito la cittadina di Nardò, generando un vero e proprio alluvione lampo. Come riportato da video.repubblica.it l’acqua ha superato cinquanta centimetri d’altezza in via XXV Luglio e in viale De Gasperi. Tante le auto rimaste in balìa del fiume d’acqua e i salvataggi effettuati. Non sono mancati danni ad edifici e negozi. Si parla di quasi 100 mm di pioggia caduti in meno di un’ora, una quantità d’acqua estrema su un terreno che risente ancora del lunghissimo periodo di siccità che ha caratterizzato questi mesi estivi. Leggi anche: Tornado al sud Italia, nel siracusano. Il video

Super lavoro dei Vigili del Fuoco

Danni ingenti in zona e aree della città completamente sommerse a causa dell’eccezionale quantità di pioggia caduta in meno di un’ora. Super lavoro dei Vigili del Fuoco che sta continuando ancora adesso, poiché ci sono ancora strade invase da fango e detriti. Forte maltempo nel corso delle ultime ore non solo in Puglia ma anche nella Sicilia orientale dove si sono abbattuti forti temporali che hanno creato anche qui danni e allagamenti. Di seguito riportiamo un video che mostra chiaramento quanto accaduto nella Puglia salentina questo pomeriggio. Leggi anche: Colpo di coda dell’estate al nord Italia, cosa attendersi nel dettaglio

CONTINUA A LEGGERE