METEO – Violento MALTEMPO si abbatte sull’ITALIA, possibili NUBIFRAGI anche nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Maltempo torna protagonista al nord

Dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto del radar meteorologico mostrano quest’oggi un peggioramento ben evidente e anche piuttosto marcato che riguarda le regioni settentrionali, per alcuni settori dei quali la Protezione Civile aveva diramato allerta meteo, con piogge intense anche a carattere di nubifragio, soprattutto in Liguria. Il maltempo torna quindi protagonista al nord grazie al passaggio di un cavo perturbato di natura atlantica responsabile peraltro anche di un forte richiamo di correnti calde sulle regioni centro-meridionali.

Caldo al centro-sud, soprattutto in quota; in Sardegna fino a oltre +37°C

Le condizioni meteo appaiono relativamente stabili sulle regioni centro-meridionali, dove si è attivato un richiamo caldo i cui effetti sono maggiormente evidenti in quota e dunque in montagna, dove alcune località dell’Appennino Lazio-Abruzzese hanno raggiunto i +27/+28°C, valore notevole per essere fine settembre. Ancora più notevoli tuttavia sono gli oltre +37°C toccati in Sardegna e più precisamente ad Agro di Oristano. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Italia divisa in due, prossime ore ancora possibili nubifragi

La presenza di un cavo perturbato di origine atlantica sulle regioni nordoccidentali dunque è responsabile di una suddivisione dell’Italia in due metà, dal punto di vista meteorologico: da una parte troviamo infatti un clima pienamente estivo, nonostante talvolta la nuvolosità. Dall’altra troviamo invece condizioni meteo tipicamente autunnali, con piogge e temporali anche intensi accompagnati da temperature che faticano a superare i +20°C. Nelle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, sono previsti altri fenomeni intensi e possibili nubifragi, vediamo dove.

CONTINUA A LEGGERE.