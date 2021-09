METEO – Violento MALTEMPO colpisce l’ITALIA, NUBIFRAGI nello spezzino: ALLAGAMENTI e persone bloccate in casa

Fase perturbata per gran parte del centro-nord

Va confermandosi anche oggi una fase piuttosto perturbata per gran parte delle regioni centro-settentrionali, con la formazione e lo sviluppo nel corso di questo pomeriggio di piogge e temporali anche localmente intensi in Liguria, ma anche sull’Appennino Tosco-Emiliano e in successivo sconfinamento verso le aree interne dell’Emilia-Romagna. I fenomeni sono apparsi perlopiù localizzati, ma molto forti, non mancando purtroppo di recare disagi e allagamenti anche questa volta, come vedremo nel presente editoriale. Un ulteriore peggioramento è peraltro atteso in serata sulle zone più settentrionali della Penisola (scopri quali).

Rimane richiamo di aria calda al sud

Come spesso è avvenuto nel corso della seconda parte di questa settimana, la presenza di una circolazione depressionaria sui settori centro-settentrionali della Penisola ha causato giocoforza un richiamo di correnti talvolta molto calde sulle regioni meridionali, che hanno raggiunto localmente anche i +36/+37°C nei passati giorni. Clima che comunque si presenta anche oggi estivo al meridione e soprattutto in Sicilia, dove i picchi sono stati prossimi localmente ai +36°C.

Violento maltempo colpisce la Liguria nella prima parte di pomeriggio

Come accennato nel paragrafo iniziale, le condizioni meteo sono risultate perturbate sulla Liguria in particolare nella prima parte di questo pomeriggio, quando nuclei temporaleschi anche piuttosto intensi hanno interessato in maniera localizzata alcune aree dello spezzino e del genovese orientale. Lo spezzino, è stato già interessato dal duro maltempo qualche giorno fa, specie nelle aree di confine con la Toscana; oggi la località più colpita è quella di Ameglia, dove stando a quanto si apprende dal sito “lanazione.it” sarebbero caduti circa 110 millimetri di pioggia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI AMEGLIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

