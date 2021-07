METEO – Violento MALTEMPO TRAVOLGE Malga Pian di Granezza: avviata raccolta fondi per i DANNI

Generale stabilità fino al pomeriggio quest’oggi in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono apparse generalmente stabili fino a questo pomeriggio, con cieli perlopiù soleggiati o poco nuvolosi e nuvolosità più consistente relegata sulle aree più nordoccidentali del Paese, laddove è in corso un peggioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo. Le temperature peraltro si attestano su valori intorno alla norma del periodo o leggermente oltre specie sulle regioni centro-meridionali.

Tempo in peggioramento sull’estremo nordovest

Il transito di un blando cavetto perturbato di natura atlantica sta innescando un fronte di maltempo sulle aree più nordoccidentali della nostra Penisola, che nelle prossime ore e nel prosieguo della serata si sposterà verso oriente, andando a colpire diverse zone dello stivale (sempre piuttosto settentrionali). I fenomeni, spesso temporaleschi, localmente potrebbero risultare anche molto intensi e a carattere di nubifragio, con calo delle temperature al loro passaggio.

Scorsi giorni violento maltempo al nord

Il maltempo sulle regioni settentrionali è ormai divenuto piuttosto un eufemismo. Negli scorsi giorni infatti un cavo perturbato più incisivo di quello che si sta azionando in queste ore, ha causato condizioni di spiccata instabilità che hanno letteralmente travolto alcune delle aree più settentrionali dello stivale, con danni e disagi. Tra questi, anche Malga Pian di Granezza l’azienda produttrice di Asiago, in Veneto, è stata totalmente distrutta, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.