METEO – Violento NUBIFRAGIO causa ALLAGAMENTI e disagi nel cagliaritano. Automobilisti bloccati e super lavoro dei Vigili del Fuoco

Forte maltempo tra Sardegna e sud Italia

Una forte ondata di maltempo sta colpendo in queste ore la Sardegna, si tratta di un vortice depressionario che nelle prossime ore muoverà verso est andando ad impattare sulla Sicilia e successivamente sulla Campania, Calabria per poi estendersi in serata anche a Basilicata, Molise e Puglia. Sono da attendersi nubifragi o anche alluvioni lampo, una situazione potenzialmente pericolosa soprattutto per le regioni ioniche ma questo soprattutto nella giornata di domani. Nel frattempo, attenzione a questo pomeriggio quando forti temporali colpiranno ancora la Sardegna e parte della Sicilia. Proprio in Sardegna ci sono già dei danni, soprattutto nella parte meridionale della regione. Leggi anche: Forte maltempo sta per abbattersi sull’Italia meridionale. A seguire torna l’Africano? Ultimi aggiornamenti

Violento nubifragio colpisce il cagliaritano

Dopo mesi di siccità è arrivata la vera pioggia in Sardegna, benefica in molti casi ma purtroppo anche dannosa e in eccesso in altri. Disagi e danni infatti sono segnalati soprattutto nel cagliaritano, dove un temporale autorigenerante la scorsa notte ha insistito per diverse ore poco ad ovest del capoluogo e scaricato al suolo tantissima pioggia, seppur in un’area ristretta e localizzata. Come si legge su castedduonline.it, il violento nubifragio ha colpito Costa Rei e soprattutto Capoterra e Sarroch, ad una ventina di chilometri da Cagliari. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco, soccorsi anche tantissimi automobilisti rimasti impantanati nel fango e nell’acqua. Le strade in pochi minuti si sono infatti trasformate in fiumi di fango e detriti. Disagi anche nella città di Cagliari e in altre zone della provincia. Leggi anche: Prossima settimana che parte con sole e caldo in Italia, cosa accadrà a seguire?

Case allagate e automobilisti bloccati nel fango

Le situazioni più critiche sulla Ss 195, a Sarroch e a Villa San Pietro, con le squadre di intervento di Protezione Civile, Vigili del fuoco che sono stati impegnati per diverse ore per rimuovere acqua e fango da abitazioni ma anche per aiutare alcuni automobilisti. Situazione critica un po’ in tutto il cagliaritano: non migliore la situazione a Villa San Pietro. Un residente, racconta: “Non mi posso spostare, la strada per Sarroch è bloccata e una mia parente ha avuto danni in casa. Dunque, attenzione massima alle prossime ore in zona quando continuerà a piovere con insistenza. Restiamo al sud ma spostiamoci adesso in Campania dove pochi giorni fa una frana ha interessato una zona del Cilento bloccando una strada. Leggi anche: Piogge alluvionali causano il crollo di parte dell’autostrada in Nigeria

