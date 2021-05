METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce il Sud Sardegna, ALLAGAMENTI e DISAGI in provincia di Cagliari

Le condizioni meteo sono apparse quest’oggi spiccatamente instabili sulla nostra Penisola, grazie ad un flusso di correnti atlantiche in affondo nel Mediterraneo. Piogge e temporali si sono riversati soprattutto nel pomeriggio odierno sulle regioni settentrionali, con qualche grandinata che ha causato danni e disagi . Anche in Sardegna tuttavia il maltempo ha mostrato il suo volto più crudo, con violenti nubifragi che hanno colpito soprattutto la parte sud portando disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Le condizioni di frequente maltempo che stiamo ritrovando nel corso della settimana corrente sulla nostra Penisola sono da affibbiare ad un costante flusso di correnti di origine atlantica pronunciate verso il Mediterraneo e dunque anche verso l’ Italia . L’instabilità, culminata nel corso della settimana con qualche disagio e danno specie in Piemonte , ha comunque continuato a caratterizzare il clima italiano, specie del centro-nord ed anzi nelle prossime ore rilancerà la sua attività, con possibili nubifragi in particolare tra basso Lazio e Campania.

La primavera è stata bersagliata fino a questo momento da ondate frequenti di maltempo che colpiscono spesso la nostra Penisola, a danno dell’Anticiclone spesso costretto a ritirarsi nella propria sede di origine. Questa settimana non ha fatto eccezione ed anzi, fin dagli inizi o da poco dopo (dalla giornata di martedì pressappoco) ha portato piogge e acquazzoni, talvolta accompagnati da attività temporalesca, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Disagi e allagamenti soprattutto nel cagliaritano

L’Italia continua da giorni ad essere nella morsa del maltempo e quest’oggi è stata la volta, oltre che delle regioni settentrionali, anche del Sud Sardegna: in particolare, stando a ciò che si apprende dal sito “cagliaripad.it” piogge e temporali a carattere anche di nubifragio hanno interessato soprattutto il cagliaritano, dove diversi sono stati gli allagamenti e i disagi ad essi connessi. In serata è attesa l’intensificazione della ventilazione settentrionale, in un contesto in cui i fenomeni sono andati gradualmente esaurendosi.