Meteo – Violento nubifragio ha colpito nelle scorse ore l’isola di Capri: diversi allagamenti, i dettagli

Maltempo al centro-sud quest’oggi, meglio al nord

Un fronte di maltempo ha attraversato parte del Paese nella giornata odierna, estendendosi dalla Sardegna (coinvolta maggiormente ieri) al centro-sud peninsulare, con fenomeni localmente anche intensi e occasionalmente accompagnati da attività elettrica. Non sono mancati disagi e danni a causa proprio della violenza della fenomenologia, come vedremo anche nel presente editoriale. Tempo invece relativamente più stabile e asciutto al nord, dove si sono aperte maggiori schiarite.

Prossime ore ancora maltempo al meridione

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola continueranno a mantenersi perturbate su alcuni settori del sud Italia (scopri quali), mentre andranno sostanzialmente migliorando sulle regioni centrali, con accenno persino a qualche schiarita. Il fronte instabile dunque porterà gli ultimi effetti in attesa del suo definitivo abbandono nella giornata di domani venerdì 14 ottobre, quando ne approfitterà l’Anticiclone afroazzorriano.

Violento nubifragio ha colpito nelle scorse ore l’isola di Capri

Come più volte specificato nel presente editoriale le condizioni di maltempo nella giornata odierna hanno interessato soprattutto le regioni meridionali del Paese, dove il tempo è comunque destinato a migliorare nella giornata di domani venerdì 14 ottobre. Nelle scorse ore in particolare forti piogge e nubifragi si sono riversati sull’isola di Capri, stando a quanto si apprende dal sito “video.repubblica.it“, causando diversi disagi e allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Strade, negozi e abitazioni allagate

Stando a quanto scrive il medesimo sito citato precedentemente, le forti piogge e nubifragi che nel pomeriggio sono imperversate sull’isola di Capri avrebbero provocato diversi disagi connessi soprattutto ad allagamenti: in poco tempo infatti non solo le strade si sono trasformate in fiumi, ma l’acqua ha invaso anche alcuni negozi e delle abitazioni. Fortunatamente, nonostante il quadro per certi versi talvolta critico, non si registrano vittime e/o feriti legati all’accaduto.

