Meteo – Maltempo insiste con rovesci e temporali sull’Italia anche nelle prossime ore, ecco dove

Maltempo protagonista in Italia

Condizioni meteo di maltempo interessano buona parte del centro-sud della nostra Penisola quest’oggi, a causa del transito di un’ansa depressionaria sul Mediterraneo centrale. Rovesci hanno interessato alcuni dei settori centrali (in particolare Lazio e Abruzzo) e stanno in queste ore spostandosi verso meridione, come vedremo nel presente editoriale. Le temperature in queste aree del Paese risultano ovviamente in calo, soprattutto nei valori massimi, a causa del minor irraggiamento solare, causato da una massiccia presenza nuvolosa al di là delle piogge.

Rimane più stabile al nord

Se il nucleo di maltempo si concentra soprattutto sulle regioni centro-meridionali, per gran parte delle quali la Protezione Civile aveva ieri diramato un’allerta meteo valida per oggi, le condizioni meteo risultano decisamente migliori al settentrione, talvolta anche con qualche schiarita. Inoltre le temperature hanno occasione di attestarsi su valori mediamente più alti a causa di un meno ridotto irraggiamento solare e più in linea con la media del periodo (se non addirittura poco oltre in alcuni casi, specie al nordest).

Prossime ore piogge e possibili temporali caratterizzeranno ancora l’Italia

Nel corso delle prossime ore saranno ancora evidenti sul territorio nazionale gli effetti portati al suolo dall’afflusso di correnti perturbate di natura atlantica sul Mediterraneo centrale, con piogge e temporali che tuttavia si sposteranno principalmente al meridione, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo. Al centro il tempo apparirà in miglioramento con accenno persino a qualche schiarita.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo si concentrerà su Puglia e basso versante tirrenico

Nucleo di maltempo continuerà a rimanere attivo sul nostro Paese nelle prossime ore e dunque in serata, con rovesci e possibili temporali, localmente anche intensi, che interesseranno a quel punto la Puglia e il basso versante tirrenico (con interessamento pertanto di Calabria e Sicilia tirreniche). Altrove le condizioni meteo tenderanno invece a migliorare grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone su cui approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.