METEO – Violento TEMPORALE a Vittorio Veneto, FULMINE colpisce una palazzina e parte l’incendio: 1 morto e 2 intossicati

Nella giornata odierna il maltempo ha bersagliato soprattutto il Veneto. Abbiamo già parlato in precedenza, in un altro editoriale, di come i fenomeni siano stati associati anche a grandine di medie dimensioni, che hanno causato qualche danno in particolare ad Asolo . Tuttavia, non è l’unico avvenimento increscioso provocato dall’instabilità quest’oggi nella regione: un forte temporale a Vittorio Veneto ha fatto sì che un fulmine colpisse una palazzina e che scattasse un incendio, risultato poi nefasto, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Incendio in un abitazione, 1 morto e due intossicati

Stando a ciò che si apprende dal sito “ilgazzettino.it” l’accaduto avrebbe coinvolto una palazzina di 3 piani in via Casalta, nella località di Vittorio Veneto. L’incendio avrebbe avuto conseguenze nefaste per un anziano 68enne, a cui è costato purtroppo la vita. In particolare, l’uomo dopo essere riuscito a fuggire, è rientrato in casa per motivi sconosciuti perdendo i sensi poco dopo. Stando al medesimo sito citato in precedenza ci sarebbero anche due intossicati.