Meteo – Vortice depressionario ad inizio settimana, torna il maltempo sull’Italia

Weekend nel complesso stabile sull’Italia

Situazione meteorologica che vede un campo anticiclonico ancora ben saldo sul Mediterraneo centrale. Atteso un weekend nel complesso stabile e con temperature primaverili sull’Italia con punte attese anche di oltre +25°C su Sardegna e settori tirrenici. Tuttavia, l’avvicinamento da ovest di una lacuna barica attualmente presente sul Marocco, determinerà un graduale aumento della nuvolosità nella giornata di domenica.

Lacuna barica in arrivo ad inizio settimana

Lacuna barica in azione sul Marocco che tenderà gradualmente a traslare verso levante, raggiungendo il Mediterraneo centrale ad inizio della prossima settimana. Ciclogenesi che raggiungerà la Sardegna nella giornata di lunedì, spostandosi successivamente tra il basso Tirreno ed il Canale di Sardegna, dove agirà tra martedì e mercoledì. In tal modo le condizioni meteo peggioreranno sull’Italia con ritorno del maltempo.

Lunedì piogge specie al centro-nord e Sardegna

Bassa pressione in azione sulla Sardegna, determinerà una giornata di lunedì con molte nubi sull’Italia. Precipitazioni che interesseranno in particolare l’Isola, il medio-alto Tirreno ed il nord Italia. I fenomeni risulteranno mediamente di debole intensità, fatta eccezione per il Piemonte, Liguria di levante e Sardegna dove potranno risultare abbondanti con neve sulle Alpi, seppur mediamente dai 1800-2100 metri.

Martedì ancora maltempo al centro-nord, poi anche al sud

Maltempo che tenderà ad accentuarsi martedì al centro-nord e Sardegna con piogge e temporali, localmente anche di moderata-forte intensità. Fenomeni che tenderanno a trasferirsi al sud e Sicilia nella giornata di mercoledì, mentre un graduale miglioramento raggiungerà il nord e parte del centro, seppur con nubi di passaggio.

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