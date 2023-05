Meteo – Vortice depressionario in azione sul Mediterraneo, possibili nubifragi su queste regioni

Vortice depressionario in risalita verso il Mediterraneo centrale

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Una saccatura depressionaria colma di aria più fresca si estende fino alla Tunisia, favorendo la risalita di un minimo di pressione al suolo di circa 1000 hPa dalla Libia verso la Sicilia. Minimo che in serata attraverserà la Sicilia, raggiungendo entro la notte il Tirreno meridionale, dove si approfondirà fino a circa 995 hPa. Vortice depressionario che nella giornata di domani si porterà poi sull’Italia centrale. Vediamo quindi le conseguenze per l’Italia.

Piogge e temporali soprattutto al Sud nella giornata odierna con possibili nubifragi

Nel corso della giornata odierna piogge e temporali sparsi andranno ad interessare soprattutto il Sud e la Sicilia, con fenomeni in estensione anche su parte del Centro tra il pomeriggio e la serata. Fenomeni molto intensi andranno ad interessare la Sicilia, dove non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio specie sui settori occidentali dell’Isola. Tra il tardo pomeriggio e la serata temporali di forte intensità saranno possibili anche tra Campania, Molise e Puglia settentrionale.

Ancora forte maltempo domani, con fenomeni intensi verso nord ed ancora possibili nubifragi

Come detto in precedenza, nella giornata di domani il vortice depressionario si porterà con il minimo di pressione al suolo sull’Italia centrale, dispensando maltempo diffuso su gran parte del Paese, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Particolare attenzione va data alla formazione di una linea di convergenza dei venti, tra quelli in risalita da sud-est lungo l’Adriatico e quelli di provenienza nord-orientale dai Balcani richiamati proprio dalla depressione. Questa dovrebbe interessare soprattutto il medio-alto versante adriatico, portando fenomeni molto intensi. Fenomeni a carattere di nubifragio potranno cosi interessare le Marche e l’Emila Romagna orientale, già interessata dalle alluvioni circa due settimana fa. I settori più a rischio dovrebbero risultare quelli appennini e quelli collinari. Nuovi aggiornamenti arriveranno avvicinandosi all’evento.

Instabilità protagonista per tutta la settimana e nuova circolazione depressionaria per il weekend

Prossimi giorni all’insegna del maltempo in Italia ma le condizioni meteo resteranno instabili anche per la seconda parte della settimana. Il principale attore per il bel tempo sulla nostra Penisola, l’anticiclone delle Azzorre, resterà infatti ben saldo sull’oceano Atlantico e anzi tenterà alcune espansioni verso la Penisola Scandinava. Per il prossimo weekend diversi modelli ipotizzano addirittura la risalita di una nuova circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale.

